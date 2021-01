Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 15 gennaio (conc 2/2021)

Nuovo concorso Eurojackpot in questa apertura di anno ancora non particolarmente fortunato. Anche questa sera, venerdì 15 gennaio, poco prima di dare ufficialmente il via ad un nuovo weekend gli appassionati di Eurojackpot saranno pronti all’appuntamento con la Dea Bendata, in attesa di essere travolti da una ondata di premi in denaro. L’obiettivo primario è rappresentato dal “5+2”, ovvero la combinazione da indovinare e che garantisce ogni settimana la maxi vincita con il jackpot sempre milionario in palio. Prima di scoprire qualche dritta per riuscire ad attrarre la fortuna dalla propria parte, scopriamo come è andato l’ultimo concorso del passato venerdì.

Secondo quanto reso noto da Agipronews, nessuno giocatore è riuscito a intercettare il fatidico “5+2” dell’Eurojackpot facendo così salire ulteriormente il jackpot che in vista del nuovo appuntamento odierno sale a quota 90 milioni di euro! A festeggiare la scorsa settimana sono stati però gli 11 concorrenti che hanno intercettato il “5+1” vincendo a testa la somma straordinaria di 270 mila euro. In tutto sono state centrate sei vincite in Germania, due in Svezia, ed una a testa in Slovacchia, Slovenia e Spagna. L’attesa adesso è tutta concentrata sulla nuova combinazione di oggi 15 gennaio e che potrebbe portare ad una speranza in più anche tra i numerosi giocatori italiani.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 15 GENNAIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Eurojackpot in occasione del nuovo concorso in programma ha annunciato un jackpot da capogiro pari a 90 milioni di euro. Questo perchè il montepremi del gioco Sisal che raduna i concorrenti europei si preannuncia sempre milionario anche in caso di vincita. Anche quando viene centrata la combinazione vincente, infatti, Eurojackpot ripartirà la settimana successiva sempre da 10 milioni per poi crescere in caso di mancata vincita nei concorsi seguenti. L’estrazione dei nuovi numeri vincenti è attesa come sempre alle ore 20 in punto e per giocare basterà mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. Ogni schedina ha un costo fisso di 2 euro e sarà possibile giocare in ricevitoria oppure online. In questo ultimo caso sarà necessario avere un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato oppure procedere con la giocata attraverso la nuova app di Eurojackpot disponibile per iOS e Android e che permette di creare la propria schedina di gioco, inviare la giocata al punto di vendita più vicino, giocare direttamente online e procedere con la verifica e l’archivio delle proprie giocate.

