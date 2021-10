Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 15 ottobre 2021 (conc 41/2021)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI: NUOVA CACCIA AL “5+2”!

E’ venerdì e questo significa solo una cosa: torna il concorso Eurojackpot! Nella prima serata di oggi 15 ottobre si rinnova l’appuntamento con la fortuna che raduna i concorrenti europei appassionati del concorso Sisal che mette in palio milioni di euro. Proprio così: il “5+2” contiene sempre un premio milionario ma centrare la combinazione esatta non è proprio un gioco da ragazzi! Prima di scoprire quali sono i consigli per riuscire a mettere a segno la nuova giocata di oggi, diamo uno sguardo ai risultati svelati da Agipronews e relativi al passato concorso.

Anche lo scorso venerdì nessun concorrente del Eurojackpot è riuscito a centrare il “5+2” e questo ha portato a far crescere il jackpot che in occasione dell’estrazione odierna ha raggiunto quota 32 milioni di euro. A festeggiare dopo l’ultimo appuntamento sono stati comunque tre concorrenti i quali hanno centrato il “5+1” del valore di oltre 664 mila euro a testa. Come sempre la Germania è stata protagonista con ben due ricche vincite, seguita dalla Slovacchia. Nel corso della serata è stato centrato anche un “5+0” da 664.091 euro. Il primo (ed unico) premio importante segnalato in Italia è stato il “4+2” da quasi 5.500 euro. Come andrà stasera?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 15 OTTOBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: ECCO COME SI GIOCA

Per giocare a Eurojackpot ci sono poche ma semplici regole. Ciò che serve è soprattutto una buona dose di fortuna che potrebbe essere utile in vista della nuova estrazione delle ore 20.00. Ma passiamo subito alle regole principali del concorso che raduna i concorrenti di ben 18 Paesi d’Europa. In ricevitoria o online, è sufficiente inserire sulla propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Sono in tutto 12 le categorie di vincita che potrebbero permettere di portarsi a casa anche un premio minore.

Il jackpot è sempre milionario e va da 10 a 90 milioni. Proprio così: anche nel caso in cui dovesse essere intercettata questa sera l’intera combinazione vincente, la prossima settimana ripartirà comunque da 10 milioni di euro! E’ possibile anche giocare sistemi integrali o ridotti, accrescendo in tal modo le possibilità di vincere o abbonarsi a più concorsi.



