Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 16 aprile (conc 15/2021)

E’ venerdì, e come da tradizione ormai consolidata si rinnova il consueto appuntamento con l’estrazione di Eurojackpot, il concorso settimanale che abbraccia gli appassionati di ben 18 Paesi d’Europa, Italia compresa. Il concorso Sisal ci attende alle ore 20 circa con una nuova attesa combinazione che, come accaduto per la passata settimana potrebbe contribuire a cambiare la vita di un fortunatissimo concorrente. A tal proposito, diamo subito uno sguardo ai risultati relativi alla precedente estrazione dello scorso venerdì durante la quale la Germania è tornata a primeggiare. Un cittadino tedesco, infatti, si è reso autore di un ricchissimo “5+2” del valore di 49.162.255,50 euro grazie all’intera combinazione intercettata e presente sul proprio biglietto di gioco.

Sempre in Germania, secondo quanto reso noto da Agipronews, sono stati realizzati anche altri due ricchi “5+1” del valore ciascuno di 1,1 milioni di euro all’Eurojackpot. Centrati anche sei “5+0” del valore di 141 mila euro a testa. Il jackpot si “azzera”, dunque, ma si prepara a ripartire come sempre da una cifra milionaria, ovvero da 10 milioni di euro, che è la base di ripartenza dopo essere stato intercettato nell’ultimo concorso.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 16 APRILE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

EuroJackpot continua ad appassionare un numero sempre più alto di concorrenti ed anche gli italiani sono sempre molto attivi e in attesa di poter intercettare una vincita milionaria. Nell’ultimo concorso la vincita realizzata nel nostro Paese più alta è stata di duemila euro grazie a 5 “4+2″ma tante altre sono state distribuite nel corso della serata di entità minore. Ad affascinare è la possibilità sempre molto alta di poter vincere un interessante premio grazie alle numerose categorie di vincite disponibili ed al jackpot sempre milionario. Per giocare è sufficiente mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro ed attendere l’estrazione del venerdì sera alle ore 20.00.

Eurojackpot ha da poco compiuto i suoi primi 9 anni distribuendo ad oggi 100 jackpot milionari di cui tre in Italia che si piazza al sesto posto. In cima ai Paesi europei più fortunati troviamo invece la Germania con le sue 45 vincite milionarie. L’ultima vincita degna di nota realizzata in Italia risale al 29 maggio 2020 quando un fortunatissimo concorrente a Rionero in Vulture (PZ) con una giocata casuale da 4 euro si portò a casa un jackpot del valore di 33.290.606,90.



