Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 16 luglio (conc 28/2021)

CHE SORPRESA CI REGALERÀ L’ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI?

Ad inaugurare il nuovo weekend, come da tradizione ci penserà anche oggi la nuova estrazione di Eurojackpot, che in questo venerdì 16 luglio potrebbe come sempre contribuire a rendere felice più di un fortunato concorrente europeo. Sono infatti ben 18 i Paesi d’Europa coinvolti nel nuovo concorso e che a partire dalle ore 20.00 cercheranno i numeri vincenti a caccia della combinazione fortunata. In attesa di scoprire se sullo scontrino di gioco di qualche appassionato comparirà il fatidico “5+2”, andiamo ad analizzare gli ultimi premi incassati e relativi al precedente concorso del passato venerdì, resi noti come sempre dall’informato portale Agipronews.

Anche la scorsa settimana nell’estrazione Eurojackpot si è registrata l’assenza di un “5+2” che ha così contribuito ad alimentare ulteriormente il jackpot in palio il quale continua a crescere vertiginosamente fino a sfiorare 32 milioni di euro in vista del concorso di oggi 16 luglio. Sette giocatori però hanno potuto festeggiare in grande stile poiché sono arrivati ad un passo dall’obiettivo fermandosi al non meno ricco “5+1” che ha contribuito a far guadagnare un premio a testa da 271.578,40 euro. In merito alle vincite, tre sono state realizzate in Germania mentre le altre in Finlandia, Islanda, Spagna e Svezia. Nel corso della passata estrazione sono stati inoltre centrati anche quattro “5+0” da 167.739,60 euro ciascuno. Come andrà la nuova serata all’insegna di Eurojackpot?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 16 LUGLIO 2021

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE E TENTARE LA FORTUNA

Cresce l’attesa in vista della nuova estrazione di Eurojackpot di oggi 16 luglio. In questo caldo venerdì d’estate, più di qualche concorrente europeo spera di poter incasellare l’intera combinazione e portarsi a casa la vincita milionaria messa in palio. Non sarà ovviamente cosa semplice ma tentar non nuoce! Ecco allora quali sono le piccole regole da seguire per tentare la fortuna e sperare di portarsi a casa un premio da oltre 30 milioni di euro che potrebbe contribuire a cambiare radicalmente la vita.

Sulla propria schedina di gioco dell’Eurojackpot, in ricevitoria oppure online, occorrerà scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 e giocare la propria combinazione preferita al costo di 2 euro. Numerose le categorie di vincita, in particolare quelle vicine al “5+2” che potrebbero rappresentare dei piacevoli premi di consolazione nel caso in cui la Dea Bendata decidesse di farsi vedere solo parzialmente. Chi vorrà potrà giocare anche in mobilità attraverso l’app apposita ed ufficiale legata al gioco e che permette di poter puntare i propri numeri preferiti direttamente dal proprio conto di gioco, previa attivazione sui siti autorizzati. In bocca al lupo!

