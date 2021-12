EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 dicembre (conc 50/2021)

I nuovi numeri vincenti del concorso odierno Eurojackpot sono disponibili per la consueta verifica. Quella che stiamo per vivere è la fase più delicata dell’intera giornata dedicata all’estrazione, in quanto richiederà ai concorrenti coinvolti la massima concentrazione al fine di non incorrere in errori di distrazione. Basta un attimo, un numero che sfugge, per far sfumare la possibilità di entrare in possesso di una clamorosa vincita messa a disposizione grazie al sempre milionario (ma stasera più del solito) jackpot con il “5+2”.

A questo punto, il nostro consiglio è quello di fare un bel respiro, scorrere di poco questa pagina e verificare subito la serie di numeri estratti. Per avere la totale certezza che quelli che trovate qui siano proprio i numeri vincenti appena trapelati dal nuovo concorso Eurojackpot, vi consigliamo ulteriori strade da percorrere per eseguire una più accurata controverifica. Nel dettaglio, potrete farlo tramite SisalTv o ancora collegandovi al sito ufficiale del gioco del venerdì sera. Ogni dubbio potrà essere sciolto grazie al portale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli. A questo punto non ci resta che augurarvi buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 17 DICEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

16 – 50 – 8 – 44 – 6

EURONUMERI

10 – 1

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT OGGI: NUOVA CACCIA AL “5+2”!

E’ venerdì e prima di immergerci in un nuovo fine settimana, è tempo di dedicare il tempo necessario alla fortuna con la nuova estrazione del concorso Eurojackpot. L’appuntamento è fissato a stasera 17 dicembre 2021 con la nuova combinazione di numeri vincenti che potrebbe contribuire a far vivere un Natale economicamente sereno a più di un concorrente d’Europa. Ricordiamo infatti che il gioco del weekend coinvolge i concorrenti di ben 18 Paesi europei che si ritroveranno alla stessa ora pronti a scoprire se è stato o meno intercettato il nuovo “5+2” milionario.

Prima di dare come di consueto uno sguardo alle informazioni legate al gioco, scopriamo quali sono stati i principali risultati relativi al precedente concorso e resi noti dal portale Agipronews: anche la scorsa settimana, nessun concorrente è riuscito nell’impresa di centrare il “5+2” facendo così salire ulteriormente il jackpot in palio per questo venerdì e che è giunto a quota 72 milioni di euro. Dall’ultima estrazione, quattro concorrenti sono usciti trionfanti con il “5+1” del valore di quasi 623 mila euro a testa. Le vincite realizzate sono state due in Polonia, una in Finlandia ed una nell’immancabile Germania. In Italia si è potuto festeggiare grazie ad un “5+0” intercettato a Firenze e del valore di oltre 125 mila euro. Ma tutto adesso è pronto in vista della nuova estrazione in programma per la prima serata di oggi.

EUROJACKPOT: COME SI GIOCA? LE DRITTE

Il jackpot in palio per il concorso Eurojackpot di oggi 17 dicembre potrebbe in caso di vincita rappresentare un finale di anno grandioso per il possibile concorrente fortunato della serata. L’obiettivo resta quello di riuscire a raggiungere il “5+2” e centrare così tutti i numeri vincenti, ma in caso contrario anche le vincite immediatamente successive potrebbero portare ad un bellissimo regalo da mettere sotto l’albero. A questo punto non ci resta altro da fare che capire – se non lo avete mai fatto prima – come poter aderire al nuovo concorso di oggi e sfidare la Dea Bendata con una nuova giocata settimanale.

Il “5+2” sempre dal valore milionario resta la priorità dei concorrenti del concorso i quali per partecipare dovranno scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. A questo punto si dovrà procedere con la messa in gioco in ricevitoria, online o tramite app ufficiale Eurojackpot ed è fatta! Una volta terminata la giocata occorrerà dotarsi di pazienza ed attendere l’estrazione in programma per le ore 20 circa. Dal 29 novembre sono disponibili anche le nuove giocate speciali che permettono di cimentarsi con le combinazioni casuali, affidandosi così letteralmente al fato. La Dea Bendata potrebbe aver deciso di travestirsi da Babbo Natale e di regalare interessanti premi nel corso della prima serata odierna: perché non tentare la sorte?



