EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 settembre (conc 37/2021)

La corsa ai numeri vincenti del gioco Eurojackpot per questa settimana si ferma qui. L’estrazione si è compiuta da pochi minuti e con essa è stata resa nota anche la combinazione fortunata che potrebbe letteralmente stravolgere la vita dei tantissimi giocatori da tutta Europa. Cosa fare in questo momento? Dopo aver fatto un respiro profondo occorre prendere tra le mani il biglietto con i vostri numeri fortunati e confrontare se quelli estratti sono gli stessi della vostra giocata.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 10 settembre (conc 36/2021)

Le possibilità di c’entrare l’intera combinazione non sono notevoli ma ad ogni modo la Dea Bendata potrebbe come sempre compiere dei giri impensabili bussando proprio alla vostra porta! In fondo a questa pagina sarà possibile confrontare subito i numeri giocati con quelli estratti, ma ci sono altre modalità per eseguire una controverifica ancora più accurata: attraverso SisalTV, o tramite l’app ufficiale del gioco anche in mobilità. In alternativa, sarà sufficiente raggiungere il sito dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli dove poter non solo consultare la combinazione estratta questa sera ma anche le relative quote. Buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 settembre (conc 35/2021)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 17 SETTEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

20 – 27 – 17 – 14 – 32

EURONUMERI

7 – 3

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: CENTRATO IL RICCO “5+2”!

In questo venerdì 17 settembre, c’è chi sente nell’aria l’arrivo del fine settimana e chi si prepara a giocare al nuovo concorso Eurojackpot nella speranza di poter entrare in possesso di un premio super milionario. La giornata potrebbe non essere quella preferita da chi crede nella sfortuna ma la Dea Bendata, ne siamo certi, non si farà certamente lasciar intimorire da un numero ed un giorno della settimana! Non ci resta quindi che prepararci alla nuova estrazione che, come da tradizione, si terrà a partire dalle ore 20.00 circa.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 27 agosto (conc 34/2021)

In attesa dei nuovi numeri vincenti, Agipronews ci comunica come da tradizione i principali risultati realizzati nel precedente concorso di Eurojackpot. Questa volta il fatidico “5+2” è stato finalmente centrato nell’immancabile Germania dove il colpo dello scorso venerdì ha avuto un valore di quasi 50 milioni di euro (esattamente 49,3 milioni!). Sempre in terra tedesca sono stati centrati anche due “5+1” che hanno permesso ai fortunati giocatori di portarsi a casa un bel gruzzoletto a testa pari a quasi 1,1 milione di euro. Anche l’Italia festeggia grazie al “5+0” realizzato a San Martino in Pensilis, in provincia di Campobasso, del valore di quasi 92 mila euro.

GIOCARE A EUROJACKPOT: IL JACKPOT RIPARTE, TUTTE LE INFO

Centrando il “5+2” nel precedente concorso EuroJackpot, chiaramente il jackpot riparte in occasione dell’estrazione di oggi 17 settembre. Ma niente paura: si tratta di una piacevole ripartenza in quanto la base sarà sempre di 10 milioni di euro! Questo significa che già da oggi, in caso di vincita massima, il fortunato concorrente di uno dei 18 paesi d’Europa che aderiscono al gioco si porterà a casa comunque un tesoretto milionario. E’ proprio questa la particolarità del concorso del venerdì sera che apre al fine settimana, si spera, in compagnia della Dea Bendata. Nel caso in cui non dovesse essere intercettata oggi la combinazione vincente, il jackpot tornerà quindi a crescere rapidamente in vista della prossima estrazione settimanale.

In merito alle regole, giocare a Eurojackpot si rivela particolarmente semplice poiché al costo di 2 euro sarà sufficiente mettere in gioco sulla propria schedina – in ricevitoria oppure online tramite il proprio conto di gioco abilitato – 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. Alle ore 20.00 circa avrà inizio l’estrazione che renderà noti i numeri fortunati dai quali ripartire per la successiva delicata fase di verifica. Ben 12 categorie danno la possibilità di potersi portare a casa un premio in palio, anche tra quelli minori. Pronti ad accogliere nel migliore dei modi la ricca Dea Bendata?



© RIPRODUZIONE RISERVATA