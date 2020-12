Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 18 dicembre (conc 51/2020)

Riparte l’appuntamento con la fortuna in occasione del nuovo concorso Eurojackpot in programma per oggi, venerdì 18 dicembre. La nuova estrazione odierna si colloca ad una settimana esatta dal Natale e per molti concorrenti potrebbe essere l’occasione per riuscire a mettere sotto l’albero un ricco premio in denaro grazie al gioco che riunisce ogni settimana gli appassionati di ben 18 differenti Paesi europei. Nel precedente concorso dello scorso venerdì 11 dicembre la Dea Bendata ha deciso di fare un giro ampio e di far latitare il “5+2” che ha così contribuito con la sua assenza a far salire a quota 31 milioni di euro il jackpot in occasione della nuova estrazione odierna.

Due giocatori hanno però fatto grande festa ugualmente. Si tratta dei due fortunatissimi appassionati che centrando il “5+1” si sono portati a casa un bel gruzzoletto del valore di 948.154,30 euro a testa. La combinazione vincente della passata estrazione di venerdì ha portato ad un solo “4+2” in Italia – la vincita più alta della serata nel nostro Paese – del valore di 5.870,90 euro. Come andrà l’appuntamento di oggi che aprirà all’ultimo fine settimana prima del Natale?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 18 DICEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: LE REGOLE DEL GIOCO

Ciò che appassiona maggiormente del gioco Eurojackpot è indubbiamente il ricco jackpot messo in palio. Stasera ripartirà esattamente da 31 milioni di euro dopo l’assenza della massima vincita nel precedente concorso. Come tentare la sorte? Per giocare al popolare gioco Sisal del venerdì che raduna l’intera Europa sarà sufficiente mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Il jackpot sarà sempre milionario ed anche nel caso in cui dovesse essere intercettato, la settimana successiva ripartirà comunque sempre da 10 milioni di euro. L’appuntamento fatidico con l’estrazione è fissato alle ore 20.00. Si potrà giocare sia in ricevitoria che online ed in questo caso chi è alle prime armi può sempre eseguire una prova sul sito ufficiale del gioco grazie alla presenza di una schedina interattiva che permette di poter scoprire quanto sarebbe possibile vincere con i propri numeri del cuore. Infine, da regolamento è possibile anche partecipare ad Eurojackpot giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti avendo così maggiori possibilità di vincita.

