Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 18 febbraio 2022 (conc 7/2022)

EUROJACKPOT, LA NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI: CACCIA AL “5+2”

Nella prima serata del venerdì torna l’appuntamento con uno dei concorsi più amati dai concorrenti di tutta Europa. Stiamo parlando di Eurojackpot, la lotteria europea alla quale partecipano i concorrenti di ben 18 differenti Paesi. Riparte quindi anche oggi la corsa al fatidico e ricco “5+2” che, dopo non essere stato intercettato da alcun giocatore nel precedente concorso riparte da un jackpot di tutto rispetto pari a ben 32 milioni di euro. A proposito dell’estrazione di sette giorni fa, quali sono state le principali vincite realizzate?

Stando ai dati resi noti da Agipronews, l’ultimo concorso Eurojackpot ha permesso a tre giocatori di centrare il “5+1” del valore a testa di oltre 649 mila euro. Le vincite sono state realizzate in Finlandia, nell’immancabile e fortunatissima Germania e in Slovacchia. Nel corso della serata sono stati centrati anche sei “5+0” del valore di oltre 114 mila euro a testa. In arrivo per i concorrenti anche una serie di novità: la prima ha a che fare con la sospensione, dopo l’estrazione di oggi 18 febbraio, della possibilità di giocare in abbonamento per i concorsi successivi a quello del 18 marzo.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 18 FEBBRAIO 2022

EUROJACKPOT: LE NOVITÀ E COME GIOCARE AL NUOVO CONCORSO

In merito alle novità targate Eurojackpot, stando a quanto reso noto da Agipronews, il gioco più amato d’Europa a partire dal 29 marzo avrà un doppio appuntamento settimanale! Oltre a quello consueto del venerdì, infatti, sarà possibile giocare anche il martedì sera. Tra le altre novità viene citato poi il tetto massimo al Jackpot per il “5+2” che passa da 90 a 120 milioni di euro.

Ma passiamo ora alle regole per poter giocare ad Eurojackpot! Le regole sono molto semplici ed immediate. E’ possibile partecipare al gioco del venerdì sera scegliendo 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. A disposizione ben 12 categorie di vincita che aumentano sempre di più la possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto. La giocata potrà avvenire tramite la consueta ricevitoria fisica o anche online (e via app ufficiale) in attesa dell’estrazione che avrà luogo a partire dalle ore 20.00. Per i risultati sui numeri vincenti sarà necessario attendere ancora qualche minuto. Ricordiamo infine che la particolarità del gioco consiste nel jackpot sempre milionario dal momento che anche in caso di vincita nella precedente estrazione, il concorso ripartirà comunque da un jackpot base di 10 milioni di euro destinati a crescere rapidamente.

