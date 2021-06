EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 giugno (conc 24/2021)

I numeri vincenti di Eurojackpot sono giunti con la nuova estrazione di oggi, venerdì 18 giugno. Se siete alla ricerca della combinazione vincente vi trovate proprio nel posto giusto! Appena in fondo a questa pagina potrete subito scoprire se i numeri forniti dall’ultimo concorso sono presenti tutti o in parte sulla vostra ricevuta di gioco. In questo modo, infatti, potreste dare una svolta alla giornata e, chissà, alla vostra vita nel caso in cui dovesse trattarsi di una vincita realizzata grazie all’ambito “5+2”. Ovviamente non sarete i soli a puntare a questo premio ma oltre a voi ci saranno i concorrenti di 18 Paesi d’Europa!

La concorrenza sarà come ogni settimana molto spietata ma a questo punto è ormai tardi per ogni tipo di ripensamento. Non vi resta infatti altro da fare se non procedere con la verifica dei numeri estratti. Oltre che in fondo alla pagina saranno disponibili per il doveroso controllo anche tramite SisalTV o attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot che potrete scaricare su ogni dispositivo. Per una verifica ancora più accurata vi consigliamo di consultare l’apposita sezione presente sul sito dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli o direttamente il sito ufficiale del gioco Eurojackpot: in bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 18 GIUGNO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

44 – 49 – 14 – 46 – 11

EURONUMERI

10 – 7

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, VERSO LA NUOVA ESTRAZIONE: ATTESA PER IL CONCORSO DI OGGI

E’ venerdì e gli appassionati di Eurojackpot sanno bene cosa significa: alle ore 20.00 in punti sarà il momento di una nuova attesissima estrazione che potrebbe portare a vincere il fatidico “5+2”! I 18 Paesi d’Europa che aderiscono al gioco Sisal sono avvisati: quella di stasera potrebbe essere l’estrazione baciata dalla Dea Bendata. Prima di dare una doverosa rispolverata alle regole di Eurojackpot, non ci resta che visionare i dati relativi alle ultime interessanti vincite resi noti come sempre da Agipronews. Nell’ultimo concorso della passata settimana nessun concorrente è riuscito a centrare il ricco “5+2” portando così il jackpot in vista della nuova estrazione odierna a raggiungere quota 35 milioni di euro. A festeggiare dopo il passato appuntamento sono stati però i due giocatori che hanno intercettato il “5+1” portandosi a casa, a testa, 986.175,00 euro. Ancora niente da fare però per l’Italia in quanto i due maxi premi sono stati realizzati in Finlandia e Polonia. Centrati inoltre anche tre “5+0” da 232.041,10 euro ciascuno.

Rispetto ai concorrenti italiani, la vincita più alta realizzata è quella con il “4+2” del valore di 6.271 euro mentre in 17 sono riusciti a intercettare il “4+1” dovendosi però accontentare di appena 281 euro. Andrà meglio questa sera? Lo scopriremo solo poco dopo le ore 20.00 quando sarà resa nota la nuova combinazione fortunata.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: LE REGOLE

Il “5+2” si fa attendere da diverse settimane e questo porta ad accendere sempre di più i riflettori sul nuovo concorso Eurojackpot che si rinnova anche questo venerdì. Se il ricco jackpot messo in palio fa gola anche a voi ma non avete mai provato a giocare al concorso che chiama all’appello gli appassionati da tutta Europa, allora potrete provare a tentare la sorte seguendo le semplici regole che vi sveliamo a seguire. Per giocare basta scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 e metterli in schedina al costo di 2 euro a giocata.

Sono ben 12 le categorie di vincita che danno ai concorrenti del Eurojackpot la possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto e vanno dall’ambito “5+2” al premio di consolazione distribuito con il “2+1”. La parte più interessante è però rappresentata dal ricco jackpot messo in palio e che si rivela sempre milionario. Anche in caso di vincita, infatti, sarà sempre pari a 10 milioni nel concorso successivo. E in mancanza del “5+2” è destinato a salire proprio come accaduto nelle ultime settimane. In ricevitoria, online o tramite app: ecco le possibilità per sfidare la sorte e tentare di portarsi a casa una bellissima vincita!

