Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 18 marzo 2022 (conc 11/2022)

Alla vigilia del nuovo fine settimana si rinnova come di consueto l’appuntamento con la nuova estrazione di Eurojackpot, il concorso più amato dai concorrenti europei. Alle ore 20.00 in punto sarà possibile scoprire quali sono i nuovi numeri vincenti e soprattutto se tra i partecipanti dall’Italia ci sarà o meno il vincitore milionario del concorso. Come da tradizione però, andiamo prima a dare uno sguardo ai risultati realizzati sette giorni fa in occasione dell’ultimo concorso.

La serata di venerdì scorso non è stata particolarmente fortunata per coloro che attendevano il fatidico e ricco “5+2” la cui assenza ha portato a far salire il jackpot a quota 89 milioni di euro in vista dell’appuntamento di questa sera. Tuttavia, a festeggiare sono stati comunque sei concorrenti che hanno centrato il “5+1” altrettanto ricco portandosi a casa l’interessante cifra di 457.490,60 euro. Una di queste vincite, come riferisce Agipronews, è stata realizzata in Italia, a Chioggia (VE), presso il tabacchi di corso del Popolo 1380. La serata ha permesso poi di mettere a segno anche otto “5+0” da 121.100,40 euro ciascuno. Nel frattempo cresce sempre di più l’attesa in vista della nuova estrazione di oggi soprattutto alla luce del jackpot super ricco.

Eurojackpot si rinnova sempre di più per offrire ai suoi numerosi concorrenti maggiori possibilità di vincita! Dal 19 marzo il gioco si rinnova diventando sempre più ricco. Per questo motivo è stata progressivamente sospesa, dopo l’estrazione odierna, la possibilità di giocare in abbonamento per i concorsi successivi a quello del 18 marzo. La grande novità in arrivo è rappresentata dalla doppia giocata settimanale a partire dalla fine del mese, e dal tetto massimo per il jackpot che sale ulteriormente passando da 90 a 120 milioni di euro!

In attesa dell’attuazione delle novità, scopriamo come poter partecipare al nuovo concorso Eurojackpot e tentare di vincere il ricco jackpot in palio. Il gioco permette di partecipare semplicemente selezionando almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. La giocata potrà compiersi sia in modalità classica, ovvero in ricevitoria, oppure online, anche attraverso l’app ufficiale. Il jackpot sarà sempre milionario anche in caso di vincita poiché in vista dell’estrazione successiva ripartirà da una base di 10 milioni di euro. Tra le nuove opportunità segnaliamo anche le nuove schede in una veste ancora più accattivante sulle quali poter mettere in gioco la propria combinazione preferita sperando di poter essere baciati dalla Dea Bendata.

