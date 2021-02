Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 19 febbraio (conc 7/2021)

Nuovo appuntamento con il concorso Eurojackpot: è tempo di una nuova estrazione che andrà in scena alle ore 20.00 di oggi, venerdì 19 febbraio 2021. Sono 18, come sempre, i Paesi d’Europa che torneranno a mettere in gioco i propri numeri preferiti nella speranza di poter mettere in fila la combinazione vincente, quella che porterà a centrare il fatidico “5+2”. Questo permetterà al fortunato di portarsi a casa un jackpot milionario messo in palio anche questa settimana. Prima di rispolverare le regole che permetteranno di poter tentare la sorte, non ci resta che scoprire quali sono stati i risultati relativi alla passata estrazione secondo i dati forniti da Agipronews. La scorsa settimana non è stato intercettato alcun “5+2” e questo contribuirà a far salire a 21 milioni il jackpot in occasione dell’estrazione di oggi 19 febbraio.

Nell’ultimo concorso Eurojackpot sono stati centrati ben sei “5+1” che hanno permesso di dare il via ai festeggiamenti in Germania, dove sono state centrate cinque vincite, e in Islanda con una sola vincita incassata. I sei fortunatissimi hanno ottenuto un premio di ben 311.949 euro. Nel corso della serata sono stati realizzati anche quattro “5+0” da 165.678,90 euro ciascuno, mentre in Italia la prima vincita degna di nota è stata quella centrata con il “4+2” pari a 2.832 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 19 FEBBRAIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Diamo ora uno sguardo alle modalità con le quali è possibile mettere a segno una nuova giocata di Eurojackpot nella speranza di poter essere baciati dalla dea Bendata. Come ogni venerdì i 18 Paesi d’Europa partecipanti, tra cui ovviamente anche l’Italia, tenteranno di mettere a segno il “5+2” e ottenere il jackpot in palio che sarà sempre milionario. Questa settimana, in assenza della precedente vincita, lo sarà ancora di più arrivando a quota 21 milioni. Per giovare basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. In tutto sono a disposizione di ogni concorrente 12 categorie di vincita.

Si potrà andare a caccia della combinazione vincente del Eurojackpot non solo attraverso la tradizionale giocata in ricevitoria oppure online. In che modo? E’ sufficiente essere titolare di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. In alternativa è possibile anche scaricare l’app ufficiale disponibile per iOS e Android. Ad ogni modo è possibile partecipare ad Eurojackpot anche giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti avendo così maggiori possibilità di vincere.



