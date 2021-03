EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 19 marzo (conc 11/2021)

I numeri vincenti del nuovo concorso Eurojackpot sono stati estratti in questi minuti e sono pronti per poter essere verificati. Bastano semplici passaggi per scoprire se l’inizio di questo weekend sarà o meno fortunato e se si è riusciti nell’impresa di intercettare l’ambito “5+2” che potrà dare il via ai lunghi festeggiamenti. E’ questa la speranza di tutti i concorrenti europei che sono appassionati del gioco Sisal. Appena poco dopo le 20.00 è comparsa la fatidica combinazione e dopo aver messo in gioco i numeri preferiti occorre procedere con la face più significativa ed importante: verificare se quelli estratti sono presenti sulla propria schedina di gioco.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 12 marzo (conc 10/2021)

Per scoprire se la Dea Bendata ha fatto il suo dovere in questo venerdì, penultimo del mese, basterà scorrere di poco questa pagina per scorgere subito la combinazione estratta. Ovviamente potrete procedere con le dovute contro verifiche nei seguenti modi: tramite SisalTV, app del gioco o attraverso i siti ufficiali di Eurojackpot e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In questo caso a breve potrete conoscere anche le quote distribuite tra i vari Paesi d’Europa e i vari premi conquistati anche nelle varie categorie previste dal gioco. In bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 5 marzo (conc 9/2021)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 19 MARZO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

19 – 37 – 3 – 34 – 11

EURONUMERI

8 – 9

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

VERSO IL NUOVO CONCORSO EUROJACKPOT

In questo venerdì 19 marzo, si rinnova il consueto appuntamento con il concorso Eurojackpot. La Dea Bendata si prepara a distribuire nuovi ricchi premi nei 18 Paesi che aderiscono al gioco e che sin da ora sono in attesa della nuova estrazione che, come da tradizione, si terrà alle ore 20.00 in punto. Prima di scoprire quali sono le regole che ci permetteranno di tentare la sorte e sperare in una vincita in grado di cambiare – almeno economicamente – la nostra vita, conosciamo come è andato il precedente concorso e quali sono stati i premi distribuiti nel corso della serata del passato venerdì. Stando a quanto riferito dall’aggiornato Agipronews, ancora una volta la Germania si è rivelata la grande protagonista della scorsa settimana. E’ qui, infatti, che è stato realizzato un ricco “5+2” del valore di 63.605.426,90 milioni di euro grazie alla combinazione vincente estratta.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 febbraio (conc 8/2021)

A sorridere sono stati altri cinque giocatori arrivati ad un solo passo dall’importante traguardo poiché sono riusciti a centrare il “5+1” altrettanto ricco e del valore di 556.722,10 euro a testa. In 13 giocatori hanno invece intercettato il “5+0” che ha permesso a ciascuno di loro di portarsi a casa una vincita di 75.573,10 euro. I primi italiani che sono riusciti a festeggiare grazie ad Eurojackpot sono stati i tre che hanno centrato il “4+2” ottenendo un bel gruzzoletto di 2.619,80 euro a testa. In vista del nuovo concorso di oggi, il Jackpot ripartirà da 10 milioni di euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Eurojackpot continua a rappresentare il primo gioco Sisal in grado di radunare nella medesima serata i concorrenti di ben 18 differenti Paesi d’Europa. Lo scopo è comune, ovvero quello di centrare il “5+2” che garantisce un jackpot sempre milionario. Anche questa sera, infatti, nonostante la maxi vincita dello scorso venerdì ripartirà esattamente da 10 milioni di euro, destinati a salire vertiginosamente in caso di mancata vincita. Ma come si gioca in concreto? Le regole sono estremamente semplici e non sono cambiate affatto nel tempo: basta mettere in gioco sulla propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Eurojackpot permette di vincere grazie alla presenza di 12 differenti categorie anche se come abbiamo visto il jackpot è sempre milionario. La giocata potrà essere realizzata in ricevitoria dove ci si potrà abbonare fino ad un massimo di 5 concorsi per non perdere neppure una occasione di vincere. Eventualmente sarà possibile giocare anche online attraverso il proprio conto di gioco preventivamente aperto oppure in mobile attraverso l’app Eurojackpot che si può scaricare sia sui dispositivi iOS che Android.

© RIPRODUZIONE RISERVATA