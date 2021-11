Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 19 novembre 2021 (conc 46/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: TORNA LA CORSA AL “5+2”!

A poche ore dall’inizio ufficiale del fine settimana, torna il concorso EuroJackpot che raduna i concorrenti dei 18 Paesi d’Europa. Anche stasera, 19 novembre, gli appassionati del gioco potranno cimentarsi con un nuovo concorso nella speranza di riuscire ad intercettare il ricco “5+2” messo in palio. Prima di scoprire quali sono i nuovi numeri vincenti che giungeranno solo dopo le ore 20.00, vediamo come è andata la scorsa settimana, grazie ai dati sempre puntuali forniti dal portale di Agipronews.

Lo scorso venerdì la Dea Bendata ha fatto un giro più largo, sfiorando soltanto i concorrenti d’Europa. Con la latitanza del “5+2” anche il Jackpot è tornato a salire rispetto ai precedenti concorsi e per la serata di oggi sfiora quota 20 milioni di euro. Nell’ultima estrazione, tuttavia, a festeggiare in grande stile sono stati tre fortunati concorrenti che grazie al “5+1” si sono portati a casa, a testa, 591 mila euro. Le vincite importanti sono state realizzate in Germania, ben due, e in Polonia. La serata ha portato anche a due “5+0” da 313 mila euro. Cosa accadrà stasera 19 novembre?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 19 NOVEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: ECCO LE REGOLE, COME SI GIOCA

Il jackpot del nuovo concorso Eurojackpot di oggi 19 novembre sale a quota 20 milioni e torna a far sperare i concorrenti che si raduneranno oggi con un unico obiettivo: centrare il “5+2”. Sono in tutto ben 12 categorie di vincite che potrebbero portare ai più fortunati ed audaci partecipanti a dei premi non indifferenti. Le regole del gioco prevedono che il primo premio in palio sia sempre milionario e che abbia una base di partenza di almeno 10 milioni di euro.

Ma come si gioca al concorso del venerdì sera? Le regole sono alquanto semplici e prevedono l’inserimento in schedina di almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a puntata che potrà avvenire online oppure nel modo più classico, ovvero in ricevitoria. Tra le modalità di gioco, anche l’app ufficiale che permette di poter giocare anche in mobilità. Il gioco prevede inoltre anche la modalità Quick Pick che permette di affidarsi completamente al caso attraverso la scelta casuale di numeri attraverso il terminale. Con i sistemi integrali e ridotti, infine, ci saranno maggiori possibilità di vincere. L’unica cosa da ricordare è quella di non dimenticarsi di controllare la nuova combinazione fortunata sulle nostre pagine poco dopo le ore 20:00 di oggi!

