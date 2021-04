Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 2 aprile (conc 13/2021)

Nuovo appuntamento in questo venerdì 2 aprile con il concorso Eurojackpot che raduna i principali paesi d’Europa promettendo come sempre imperdibili emozioni. Anche questa sera, poco dopo le ore 20.00, conosceremo la combinazione vincente che per qualcuno dei concorrenti potrebbe rappresentare una svolta radicale per la propria vita. Prima di rispolverare le regole in vista della nuova estrazione, però, come da tradizione ci affidiamo ai dati forniti dal portale Agipronews e che ci aggiorna sui risultati del precedente concorso Sisal legato al gioco Eurojackpot. La scorsa settimana il ricco jackpot rappresentato dal “5+2” si è fatto desiderare e così il jackpot in vista del nuovo concorso odierno è cresciuto ulteriormente raggiungendo la vetta di 35 milioni di euro in vista della nuova estrazione di oggi.

Tuttavia, a festeggiare la passata settimana sono stati ben quattro giocatori che hanno centrato il “5+1” vincendo ben 516 mila euro a testa. Vincite, quelle importanti dello scorso venerdì, che sono state messe a segno in Germania, Slovacchia, Svezia e Norvegia. Realizzati anche tre “5+0” del valore di 243 mila euro ciascuno. E l’Italia? Si parte dalle 12 vincite realizzate con il “4+1” pari a 301,90 euro a testa.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 2 APRILE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Con Eurojackpot si vince e ci si diverte nella prima serata del venerdì ed anche questa sera potrebbe essere la giornata giusta per festeggiare in compagnia dei numeri fortunati attesi poco dopo le ore 20.00. Il jackpot in palio è di tutto rispetto, quindi perché non approfittare della Dea Bendata e tentare di accaparrarsi il ricco tesoretto? Per farlo bisogna però conoscere le pur semplicissime regole del gioco Sisal che raduna ogni venerdì ben 18 Paesi d’Europa, Italia compresa. Per giocare è sufficiente scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Le possibilità di vincita sono numerose grazie alle 12 categorie disponibili (anche se si punta al “5+2”). Il jackpot sarà sempre milionario anche se dovesse essere centrato nel precedente concorso poiché ripartirà comunque da dieci milioni di euro. Si può giocare in ricevitoria, online o attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot, a voi la scelta! Prima di mettere in gioco la propria combinazione, è possibile anche fare una prova direttamente dal portale ufficiale.

