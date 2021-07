Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 2 luglio (conc 26/2021)

CHE SOPRESA CI REGALERÀ L’ESTRAZIONE DELL’EUROJACKPOT?

Il primo venerdì del mese apre le sue porte alla nuova estrazione Eurojackpot di oggi, 2 luglio 2021. Un nuovo appuntamento con il concorso che raduna i concorrenti di ben 18 Paesi d’Europa sta per andare in scena nella prima serata odierna, appena prima di poterci concentrare nel nuovo match degli Europei con protagonisti i nostri Azzurri. Prima però, potrebbero essere degli anonimi concorrenti a vincere e ad anticipare i festeggiamenti in occasione di un eventuale premio milionario. Alla vigilia della nuova estrazione di stasera, diamo però prima uno sguardo ai dati relativi alle vincite messe a segno la scorsa settimana, nell’appuntamento conclusivo di giugno.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 giugno (conc 25/2021)

Secondo quanto reso noto dal portale Agipronews, è stata ancora una volta la Germania la vera protagonista dell’Eurojackpot. Il concorso del passato venerdì ha permesso di realizzare un ricco “5+2” del valore di 48.195.035,90 milioni di euro. Tuttavia a festeggiare nel corso della serata sono stati anche altri sette concorrenti che con il “5+1” da 318.878 euro a testa. La maggior parte delle vincite, ben cinque, sono state realizzate ancora una volta in Germania, mentre le altre due in Norvegia e Finlandia. Per quanto riguarda i concorrenti italiani, la prima vincita degna di nota (nonché la sola) è stata realizzata grazie al “4+1” che ha fruttato ad un nostro giocatore il premio di 4103 euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 giugno (conc 24/2021)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 25 GIUGNO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

In occasione della nuova estrazione di oggi di Eurojackpot, il nuovo jackpot in palio ripartirà da 10 milioni di euro! Anche in caso di vincita nel concorso precedente, infatti, il gioco Sisal prevede che il prossimo jackpot sia comunque sempre milionario e destinato a crescere in caso di mancato “5+2”. Ricordiamo che il montepremi in palio cresce rapidamente passando da 10 a 90 milioni di euro. Per giocare al concorso del venerdì sera basta scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 per poter subito partecipare all’estrazione e sperare di diventare milionari. La giocata potrà avvenire in ricevitoria, ovvero nel modo più tradizionale, online premia apertura di un conto di gioco presso un sito autorizzato oppure attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot. Con la stagione estiva ormai avviata, inoltre, sono arrivate le nuove schedine Eurojackpot: con soli 2 euro sarà possibile mettere in gioco la tua combinazione preferita cercando subito i nuovi tagliandi in ricevitoria.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 giugno (conc 23/2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA