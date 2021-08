Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 20 agosto 2021 (conc 33/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: IL JACKPOT RIPARTE DA 10 MILIONI!

Venerdì bollente, quello di oggi 20 agosto, per tutti gli appassionati di Eurojackpot che tornano a sperare nella fortuna. Anche questa settimana sono i concorrenti dei 18 Paesi coinvolti ad incrociare le dita in vista della nuova estrazione che si terrà questa sera a partire dalle ore 20.00, quando saranno svelati i nuovi numeri vincenti. Lo scorso appuntamento si è rivelato super fortunatissimo con ben due primi premi messi a segno.

Secondo i dati forniti da Agipronews, Finlandia e Polonia si sono accaparrati la scena all’Eurojackpot realizzando il fatidico “5+2” del valore di 45 milioni di euro a testa, dopo aver centrato l’intera combinazione. A sorridere ed iniziare i festeggiamenti, anche gli otto concorrenti che hanno centrato il “5+1” del valore di 836.537,40 euro a testa. Le maxi vincite sono state realizzate in gran parte in Germania dove sono stati sei i fortunati concorrenti, ma anche in Norvegia e Repubblica Ceca. Dopo aver centrato per ben due volte l’intera combinazione vincente, il jackpot di oggi riparte come da regolamento dalla vincita “base” di 10 milioni di euro. Ancora qualche ora e scopriremo l’esito della nuova estrazione di oggi.

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, COME TENTARE LA FORTUNA: LE REGOLE DEL GIOCO

Il jackpot in occasione del concorso di oggi di Eurojackpot non si azzera del tutto dopo le vincite della passata settimana, ma riparte da una somma da capogiro che continua a fare gola a numerosi appassionati. Le regole del gioco prevedono infatti che anche in caso di vincita il montepremi del concorso successivo sia comunque sempre milionario. Per giocare non servono grandi conoscenze ma basta semplicemente mettere in gioco sulla propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro ed attendere l’estrazione delle ore 20.00 del venerdì. Un gioco da ragazzi, dunque, anche se resta utile una buona dose di fortuna.

La giocata potrà essere eseguita in modo classico presso le tradizionali ricevitorie oppure online, a voi la scelta! Eurojackpot è giunto al suo nono anno di vita e ad oggi ha distribuito diversi milioni di euro in tutta Europa. Di recente sono arrivate le nuove schedine di gioco: basta strappare la combinazione fortunata e provare a vincere jackpot che è sempre milionario e che può rapidamente raggiungere la cifra record di 90 milioni di euro. Tuttavia, la probabilità di centrare il ricco “5+2” è pari solo a 1 su 95.344.200!



