Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 21 gennaio 2022 (conc 3/2022)

EUROJACKPOT, OGGI LA NUOVA ESTRAZIONE: ECCO COME E’ ANDATA 7 GIORNI FA

Prima di dare il via al nuovo fine settimana, c’è tempo per un incontro con la Dea Bendata in vista del concorso Eurojackpot che si rinnova in questo venerdì 21 gennaio 2022. Poco dopo le ore 20.00 potremo scoprire quale sarà la nuova combinazione vincente che potrebbe aprire le porte ad un milionario d’Europa. Si attende come sempre di poter intercettare il fatidico e ricco “5+2” il quale continua a farsi attendere ormai da diverse settimane facendo crescere sempre di più il jackpot in palio in vista del nuovo appuntamento odierno con la fortuna.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 14 gennaio 2022 (conc 2/2022)

Ancora un nulla di fatto la scorsa settimana con l’assenza del “5+2” che ha fatto salire il jackpot a quota 47 milioni di euro. Nonostante questo però, due fortunatissimi giocatori, entrambi finlandesi, hanno centrato il “5+1” portandosi a casa la speciale vincita di oltre un milione di euro! A festeggiare è finalmente anche l’Italia: a Napoli è stato centrato un ricco “5+0” del valore di quasi 150 mila euro. La schedina vincente, come riferisce Agipronews.it, è stata convalidata presso il bar di piazza Vittoria 2/B.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 7 gennaio 2022 (conc 1/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 21 GENNAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COME SI GIOCA AD EUROJACKPOT?

Occhi puntati sul nuovo weekend all’insegna del concorso Eurojackpot di questo venerdì 21 gennaio 2022. Il jackpot ha raggiunto cifre elevatissime e inizia a fare sempre più gola. A contenderselo però, saranno anche questa sera i concorrenti di ben 18 Paesi europei che come da tradizione puntano ad intercettare il ricchissimo “5+2”. Abbiamo comunque visto che il gioco settimanale ha in serbo anche tutta una serie di interessanti vincite inferiori ma comunque molto elevate che potrebbero contribuire, se non a modificare del tutto, a migliorare l’esistenza dei fortunati giocatori.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 31 dicembre 2021 (conc 52/2021)

Come si gioca ad Eurojackpot? Se volete tentare la fortuna, ci sono poche regole da tenere bene e mente. Basta selezionare i propri numeri preferiti e nel dettaglio, 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri sperando di poter intercettare la combinazione corretta. Ogni giocata potrà compiersi in ricevitoria, online o anche tramite l’app ufficiale di Eurojackpot sempre al costo di 2 euro. E’ possibile giocare anche ai sistemi, Integrali o Integrali ridotti, aumentando in tal modo le possibilità di vincita. Sarà anche possibile abbonarsi a più concorsi fino ad un massimo di 5 consecutivi a quello aperto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA