Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 21 maggio (conc 20/2021)

EUROJACKPOT, LA NUOVA ESTRAZIONE: ATTESA PER IL CONCORSO DI OGGI

Con il fine settimana in partenza, si rinnova come da tradizione l’appuntamento con il concorso Eurojackpot. Siamo giunti a venerdì 21 maggio ed anche questa sera i concorrenti dei 18 Paesi d’Europa tenteranno di accaparrarsi il primo premio messo in palio cercando di indovinare l’esatta combinazione estratta. I nuovi numeri vincenti saranno resi noti solo dopo le ore 20.00 ma nel frattempo possiamo iniziare a scaldare i motori dando uno sguardo al passato concorso ed a quello che è successo nella precedente estrazione. Secondo quanto reso noto da Agipronews, ancora una volta si è fatto attendere invano il “5+2”. Nessun giocatore è riuscito a centrare l’intera combinazione facendo così salire ulteriormente il jackpot in palio a quota 78 milioni di euro in vista della nuova estrazione di oggi. In nove giocatori però hanno potuto far festa: si tratta di coloro che sono riusciti a centrare il “5+1” portandosi a casa la somma di 301.615,40 euro a testa.

Le vincite degne di nota sono state realizzate precisamente sei in Germania, due in Finlandia e una in Croazia. Sono inoltre stati centrati anche otto “5+0” da 119.759 euro ciascuno. I primi concorrenti italiani che sono riusciti a portarsi a casa il premio maggiore della serata sono stati i tre che hanno indovinato il “4+2” da 4.838,70 euro a testa. Come andrà questa sera?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 21 MAGGIO 2021

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Nella prima serata di oggi si riparte da un jackpot di tutto rispetto nel nuovo appuntamento con Eurojackpot. L’obiettivo comune a tutti i concorrenti sarà quello di riuscire a centrare tutti i numeri che vanno a comporre il ricco “5+2” che latita ormai da diverse settimane. Ma andiamo subito alla scoperta delle modalità con le quali è possibile aderire alla nuova estrazione di oggi. Come sempre è necessario mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Eurojackpot premia con ben 12 categorie di vincita, ovvero dal 5+2 e fino al 2+1. La giocata potrà essere eseguita non solo presso le comuni ricevitorie ma anche online previa apertura di un conto di gioco. Chi è alle prime armi e vuole comprendere maggiormente le modalità di gioco potrà eseguire una prova direttamente dal sito ufficiale del concorso grazie alla schedina interattiva che permette di provare Eurojackpot con i propri numeri preferiti e scoprire poi quanto avrebbe potuto vincere.

