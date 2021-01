EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 22 gennaio (conc 3/2021)

Terminata l’estrazione Eurojackpot di questo venerdì 22 gennaio, è tempo di scoprire subito quali sono stati i nuovi numeri vincenti che potrebbero rappresentare per qualche fortunato concorrente europeo un cambio vita importante. Scorrendo appena più in fondo a questa pagina sarà possibile verificare la combinazione vincente in riferimento al nuovo concorso di oggi e successivamente procedere con la verifica accurata in attesa di conoscere anche le quote distribuite tra le varie categorie di vincita e tra i vari paesi europei che aderiscono al gioco.

L’obiettivo consiste nell’essere in grado di intercettare l’intera combinazione rappresentata dal “5+2” per la conquista del ricco jackpot messo in palio. Se volete procedere con un ulteriore controllo potrete sempre affidarvi ai canali ufficiali, dunque eseguire la verifica in ricevitoria, attraverso SisalTV o direttamente accedendo ai siti di Eurojackpot e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sui quali scoprire anche le quote della serata: buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 22 GENNAIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

40 – 41 – 38 – 48 – 46

EURONUMERI

6 – 2

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO DI OGGI

Concorso numero tre del nuovo anno, quello Eurojackpot in programma per questo venerdì 22 gennaio 2021. Con il weekend in arrivo torna anche l’appuntamento con la fortuna e la speranza è sempre quella di intercettare in Italia la fatidica combinazione del gioco che continua ad appassionare un numero sempre molto alto di concorrenti provenienti da 18 paesi d’Europa. Prima di dare il via al fine settimana che potrebbe cambiare la vita per uno o più dei partecipanti alla nuova estrazione, diamo uno sguardo all’ultimo concorso della passata settimana, scoprendo anche l’ammontare del nuovo jackpot in palio per questa sera.

Come rammenta Agipronews, la scorsa settimana nel secondo concorso ufficiale del nuovo anno è stata ancora una volta la Germania la protagonista indiscussa in quanto un fortunatissimo concorrente del Eurojackpot è riuscito ad intercettare l’intera combinazione realizzando un “5+2” ricchissimo del valore di 90 milioni di euro. Ancora la Germania è rimasta in primo piano dal momento che quattro dei sette “5+1” del valore di 1.146.823 euro a testa sono finiti proprio nelle tasche di concorrenti tedeschi. Gli altri tre restanti premi di primo livello sono stati divisi tra Danimarca, Svezia e Repubblica Ceca. E l’Italia? Il primo premio interessante realizzato nel nostro Paese è relativo al “4+1”: in 18 concorrenti nostrani si sono portati a casa, a testa, 277 euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

Eurojackpot riparte ufficialmente oggi 22 gennaio dal jackpot base di 10 milioni di euro. Proprio così: il concorso che raduna i concorrenti europei, anche in caso di vincita nel precedente appuntamento è in grado comunque di ripartire da un jackpot sempre milionario. L’appuntamento con la fortuna è fissato come da tradizione alle ore 20.00 e per giocare le regole sono sempre le medesime: basterà mettere in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata.

Eurojackpot ha in serbo ben 12 categorie di vincita, dunque sono copiose le possibilità di portarsi a casa un ricco premio. Per giocare, oltre alla tradizionale schedina in ricevitoria si potrà optare per la modalità online, possibile purché titolare di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. In alternativa, è disponibile l’app Eurojackpot ufficiale da scaricare gratuitamente su dispositivi con a bordo iOS o Android.

© RIPRODUZIONE RISERVATA