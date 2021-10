Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 22 ottobre 2021 (conc 42/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: RIPARTE LA CORSA AL “5+2”!

Si apre il sipario sulla nuova estrazione di Eurojackpot, in programma per questa sera, venerdì 22 ottobre 2021. La Dea bendata torna a bussare alla porta dei concorrenti europei radunati in attesa della nuova combinazione che arriverà qualche minuto dopo le ore 20.00. Obiettivo primario è rappresentato dal “5+2” che proprio lo scorso venerdì è tornato a farsi vedere, facendo esultare il fortunatissimo concorrente. Neanche a dirlo, siamo nuovamente in Germania, dove Eurojackpot è tornato protagonista con una maxi vincita del valore di 33,2 milioni di euro. Ma la fortuna è tornata a girare anche nel nostro Paese!

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 15 ottobre (conc 41/2021)

Nel corso della serata sono stati realizzati tre “5+1”, rispettivamente in Germania, Ungheria ed Italia: i tre concorrenti si sono portati a casa, a testa, il maxi premio da 698.338 euro. In merito al nostro Paese, come svela Agipronews, la vincita è stata realizzata nel Lazio, ad Ariccia, in provincia in Roma con la giocata vincente convalidata presso il bar tabacchi di via Ginestreto km 5.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 8 ottobre (conc 40/2021)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 22 OTTOBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: LE REGOLE DEL GIOCO

Eurojackpot riparte questa sera da un jackpot del valore “base” di ben 10 milioni di euro. Ebbene sì: coloro che riusciranno a centrare il nuovo “5+2” potranno festeggiare con un premio comunque milionario. Coloro che vorranno tentare la fortuna, dovranno mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a puntata. Il concorso prevede ben 12 categorie di vincita che vanno dal “5+2” al “2+1”.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 1 ottobre (conc 39/2021)

Il concorso festeggia quest’anno 9 anni di storia durante i quali il nostro Paese ha vinto oltre 236 milioni di euro. Eurojackpot rappresenta il gioco con un unico montepremi in Europa ed ogni venerdì riesce a coinvolgere milioni di concorrenti intenzionati a conquistare il “5+2” che può arrivare fino a quota 90 milioni! Al primo posto tra i Paesi d’Europa con il maggior numero di jackpot vinti si classifica naturalmente la fortunatissima Germania, a quota 45 (compreso l’ultimo della passata settimana). Tre, invece, quelli realizzati dall’Italia, l’ultimo il 29 maggio 2020 del valore di 33.290.606,90 euro realizzato a Rionero in Vulture (PZ) con una giocata casuale da 4 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA