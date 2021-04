Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 23 aprile (conc 16/2021)

Riparte l’appuntamento con Eurojackpot, il gioco Sisal del venerdì sera che chiama in rassegna 18 Paesi d’Europa tenendo anche l’Italia con l fiato sospeso. In palio, come sempre, vi è un jackpot milionario che fa gola a tanti e che potrebbe essere intercettato proprio nella prima serata di oggi 23 aprile. Quello odierno sarà il penultimo appuntamento del mese e poco dopo le ore 20.00 siamo pronti a svelarvi come da tradizione se la combinazione si è rivelata o meno vincente. Nell’attesa però, consoliamoci dando uno sguardo al precedente concorso del passato venerdì con le maggiori vincite messe a segno. I dati arrivano direttamente dal portale Agipronews: nessun concorrente è riuscito nell’impresa di centrare la massima vincita rappresentata dal “5+2”. Questo ha contribuito a far crescere il jackpot a quota 22 milioni di euro in vista della nuova estrazione di oggi.

Tuttavia c’è comunque chi ha potuto festeggiare anche nel precedente appuntamento grazie ad Eurojackpot. Si tratta esattamente di tre giocatori che hanno centrato il “5+1” portandosi a casa il premio di 627.610,80 euro a testa. Le vincite sono state realizzate in Danimarca, Norvegia e Slovenia. Centrati nel corso della serata anche sei “5+0” da 110.754,80 euro ciascuno. In merito alle vincite realizzate in Italia, le più alte sono state due da 3.516 euro a testa realizzate grazie al “4+2”.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 23 APRILE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: ECCO COME SI GIOCA

Come annunciato, anche questa settimana si riparte da un jackpot estremamente interessante pari a 22 milioni di euro. Ad ogni modo Eurojackpot garantisce ogni settimana un jackpot milionario in quanto anche in caso di vincita nel precedente concorso, si riparte comunque da 10 milioni di euro come montepremi base. Per giocare è molto semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. Le categorie di vincita sono ben 12, si va dal “5+2”, la più ambita dai 18 Paesi d’Europa aderenti, fino al “2+1” che rappresenta il premio di consolazione di pochi euro. Per aumentare le possibilità di vincita è possibile partecipare ad Eurojackpot anche giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti. Se si ha una combinazione preferita sarà possibile abbonarsi a più concorsi fino a un massimo di cinque. La giocata può avvenire non solo in ricevitoria, nel modo più classico, ma anche online purché titolare di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. Infine la giocata può essere realizzata anche in mobile scaricando l’app ufficiale di Eurojackpot.

