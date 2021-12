Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 24 dicembre 2021 (conc 51/2021)

Eurojackpot non ci lascia neppure in questa Vigilia di Natale. Anzi, l’estrazione di oggi, venerdì 24 dicembre 2021, può cambiare davvero le vostre feste e regalarvi una grande gioia. Si possono vincere infatti 10 milioni di euro indovinando i numeri vincenti, la combinazione fortunata composta da cinque numeri e due Euronumeri. Chi ha già familiarità con questo gioco sa bene che se in palio ci sono 10 milioni di euro, allora vuole dire che nel concorso precedente è stata centrata l’incredibile vincita di Eurojackpot. Ed è effettivamente quello che è successo.

Il venerdì 17 è stato da ricordare per un fortunato giocatore che ha vinto poco meno di 74 milioni di euro in Germania grazie a Eurojackpot. Un appuntamento memorabile, ma può esserlo anche quello di oggi, del resto 10 milioni di euro sono tantissimi e sufficienti per stravolgere la propria vita! La speranza, dunque, è che anche l’Italia riesca a trionfare, quindi che la dea fortunata baci un giocatore “azzurro”, visto che Eurojackpot è un gioco molto apprezzato anche nel nostro Paese.

COME SI GIOCA A EUROJACKPOT

Per chi vuole mettersi per la prima volta oggi alla prova con Eurojackpot o per chi non lo fa da tempo, è bene ricordare come si gioca. Peraltro, è molto semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Poi bisogna aspettare il momento dell’estrazione per scoprire i numeri vincenti e se si è entrati in una delle 12 categorie di vincita: si va dal 5+2 che oggi mette in palio 10 milioni di euro, il jackpot milionario, al 2+1. La particolarità di questo gioco è che vi partecipano ben 18 Paesi europei, tutti con lo stesso obiettivo: conquistare un grande montepremi in palio ogni venerdì.

Dunque, mentre voi starete fantasticando in attesa dei numeri vincenti per controllare la vostra schedina, in Olanda, Danimarca, Germania, Finlandia, Slovenia, Estonia, Spagna, Svezia, Norvegia, Croazia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia staranno praticamente facendo lo stesso. Un momento di unione virtuale con un unico obiettivo: vincere a Eurojackpot!

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 24 DICEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

