EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 24 settembre (conc 38/2021)

Siete a caccia dei fatidici numeri vincenti del concorso di Eurojackpot per questo venerdì 24 settembre 2021? Qui potrete trovare le risposte che state cercando dal momento che la combinazione vincente è stata estratta da poco ed è pronta per essere verificata. L’attenzione della maggior parte degli utenti è tutta concentrata sulla presenza o meno del ricco “5+2”. Sette numeri potrebbero cambiare l’esistenza di uno o più dei concorrenti europei che si sono avvicinati alla nuova estrazione odierna, sul finale di settembre che ha portato, ad oggi, a numerosi premi degni di nota.

Ma come accertarsi dei numeri estratti? Oltre alla combinazione che potrete trovare scorrendo di poco su questa pagina, ci sono altre modalità che potrete percorrere al fine di verificare se la schedina che stringete tra le mani sia o meno fortunata. Potrete ad esempio appurare l’eventuale vincita attraverso SisalTV oppure collegandoci all’app ufficiale del gioco che avrete precedentemente scaricato sui vostri dispositivi mobili. In alternativa potrete decidere di affidarvi al sempre attendibile sito ufficiale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli o attendere la comparsa dei numeri vincenti sul sito ufficiale di Eurojackpot, con le relative quote per l’Italia. In bocca al lupo! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 24 SETTEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

38 – 49 – 22 – 12 – 35

EURONUMERI

10 – 5

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: A CACCIA DEL NUOVO “5+2”!

Nuova corsa verso il “5+2” di Eurojackpot, in occasione dell’estrazione di oggi, venerdì 24 settembre 2021. L’appuntamento è fissato come sempre intorno alle ore 20.00, quando saranno svelati i nuovi numeri fortunati che per qualche concorrente potrebbero portare ad una svolta definitiva della propria esistenza. Il weekend potrebbe aprirsi nel migliore dei modi in vista di una ricca vincita ma le possibilità non sono poi così elevate e soprattutto occorre fare i conti con una concorrenza spietata di giocatori da tutta Europa.

Prima di scoprire in che modo sarà possibile tentare la fortuna, spostiamoci sugli ultimi risultati ottenuti in occasione dell’estrazione dello scorso venerdì. Nessun “5+2” all’orizzonte nel precedente appuntamento con il concorso Eurojackpot. Questo significa una cosa sola: il jackpot in occasione della nuova estrazione di oggi cresce sempre di più tanto da raggiungere quota 21 milioni di euro in vista dell’estrazione odierna.

Dopo l’ultimo concorso, a festeggiare sono stati tre giocatori che hanno centrato il ricco “5+1” il quale ha fruttato a ciascuno di loro la vincita di 615.218,00 euro. I premi sono stati realizzati tutti nella fortunatissima Germania. Intercettati anche sette “5+0” da 93 mila euro ciascuno ma in Italia il premio più alto è stato centrato da un giocatore con il “4+2” del valore di 2.360 euro. Come andrà questa sera?

EUROJACKPOT, COME SI GIOCA: LE REGOLE

L’obiettivo principale di chi decide di cimentarsi nella nuova estrazione del venerdì sera all’insegna dell’Eurojackpot è quello di centrare tutti i numeri vincenti che vanno a costruire il fatidico “5+2” sempre milionario. Stasera si riparte da 21 milioni ma anche in caso di vincita la prossima settimana ripartirà da almeno 10 milioni di euro. Sono 18 in tutto i Paesi d’Europa che aderiscono il venerdì sera all’estrazione anche se l’eventuale vincita, però, può essere riscossa solo nel paese in cui è stata effettuata la giocata. La dea Bendata, quindi, potrebbe perfino raggiungere diversi Paesi in contemporanea in caso di vincita con “5+2”.

Partecipare è molto semplice: occorre scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 e metterli in gioco sulla propria schedina cartacea in ricevitoria oppure online attraverso il proprio conto di gioco precedentemente attivato al costo di 2 euro. Alle ore 20.00 inizierà il momento clou durante il quale tutti i concorrenti che hanno aderito al concorso saranno chiamati a verificare i propri numeri e scoprire se la serata è stata più o meno fortunata. Ricordiamo infine che il gioco permette anche di giocare i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti avendo così maggiori possibilità di vincita.



