Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi, 25 dicembre (conc 52/2020)

Eurojackpot non si ferma neppure a Natale, anzi potrebbe regalare nuovi doni in questo giorno di festa. Oggi, venerdì 25 dicembre 2020, è infatti in programma una nuova estrazione di questo gioco che supera i confini nazionali e unisce l’Europa. In palio ci sono 43 milioni di euro che sono un bottino molto ambito, in grado di stravolgere una vita. L’obiettivo, dunque, è centrare il 5+2, una impresa a cui un giocatore è andato vicino una settimana fa. Venerdì scorso, infatti, c’è stato un 5+1 da oltre 2 milioni di euro.

Un fortunato giocatore per un solo Euronumero non è riuscito a metter le mani sull’Eurojackpot, ma non ci vien difficile immaginare che è un particolare a cui non starà neppure pensando considerando l’incredibile vincita che ha comunque realizzato. Per risalire alla vincita più alta realizzata in Italia bisogna però scendere al 4+2, che è valso un premio di poco meno di 3mila e 500 euro per i tre possessori delle 69 schedine vincenti per quanto riguarda la quarta categoria.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Tra l’altro c’è una grande novità per il mese di dicembre per quanto riguarda Eurojackpot. In ricevitoria trovate la nuova scheda multipannello per tentare la fortuna. Così per provare a vincere il Jackpot sempre milionari bisogna giocare da 1-2 oppure 3 combinazioni compilando gli appositi pannelli in sequenza. Più combinazioni si mettono in gioco, più aumentano le possibilità di vincita con Eurojackpot. Ma la modalità di gioco comunque resta quella nota ai grandi appassionati: bisogna mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Eurojackpot poi vi premia con ben 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Centrando la prima si vince il Jackpot milionario, che poi riparte la settimana successiva da 10 milioni di euro, ma occhi puntati anche alle altre categorie, perché possono regalare premi comunque ricchi, come per il 5+1 della settimana scorsa di cui vi abbiamo parlato. Ma non è andata male neppure a coloro che hanno centrato il 5+0 da 60mila euro. In questo caso sono state 12 le schedine fortunate.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 25 DICEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA