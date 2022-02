EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 febbraio 2022 (conc 8/2022)

I nuovi numeri vincenti del concorso Eurojackpot di oggi, venerdì 25 febbraio sono stati estratti e sono già disponibili per la successiva fase di verifica. Si tratta del momento più delicato dell’intera giornata dedicata alla nuova estrazione, dal momento che richiederà la massima concentrazione ma anche pazienza, sangue freddo e, nel caso di mancata vittoria, sufficiente diplomazia. Obiettivo principale resta il “5+2” che potrebbe far svoltare il fine settimana a più di un concorrente d’Europa.

Basta scorrere di poco più in basso all’interno di questa stessa pagina per scoprire subito quali sono i sette numeri estratti che potrebbero regalare molteplici gioie non solo grazie al primo premio ma anche ai successivi. Le alternative sono come da tradizione rappresentate da Sisal Tv, dalla classica ricevitoria fisica, dall’app ufficiale di Eurojackpot gratuitamente in download per i dispositivi mobile ed i siti ufficiali del gioco e dell’Agenzia dei Monopoli dove a breve potrete consultare anche le quote della serata. Eurojackpot torna la prossima settimana con un vagone di nuovi premi pronti per essere distribuiti! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 25 FEBBRAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

41 – 4 – 34 – 43 – 19

EURONUMERI

1 – 5

EUROJACKPOT, LA NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI: CORSA AL “5+2”

In un momento particolarmente delicato per l’intera Europa, torna oggi il concorso Eurojackpot, la lotteria europea che raduna i concorrenti di ben 18 Paesi dando loro la possibilità di potersi accaparrare di un premio particolarmente importante. L’estrazione di oggi, venerdì 25 febbraio 2022, è anche l’ultima del mese e come da tradizione permetterà dopo le ore 20.00 di scoprire i numeri vincenti con la combinazione fortunata. Prima di scoprire in che modo sarà possibile tentare la fortuna, vediamo quali sono stati i principali risultati registrati sette giorni fa e resi noti dal portale Agipronews.

Nel precedente concorso Eurojackpot, nessun concorrente è riuscito a intercettare il fatidico e ricco “5+2” ed a portarsi a casa il primo premio. Il jackpot, dunque, torna a salire raggiungendo quota 44 milioni di euro. Dopo l’ultima estrazione, tuttavia, festeggiano i tre concorrenti che hanno intercettato il “5+1” del valore di 695.392,80 a testa. Le vincite sono state realizzate due in Finlandia e una in Slovacchia. Nel corso della serata sono stati centrati anche sette “5+0” da 105 mila euro a testa.

EUROJACKPOT: COME GIOCARE AL NUOVO CONCORSO

In attesa del nuovo mese, nel quale gli appuntamenti settimanali con Eurojackpot raddoppieranno (dal 29 marzo prossimo), passiamo alle modalità con le quali sarà possibile incontrare la Dea Bendata sul proprio cammino. Fondamentale sarà la scelta dei propri numeri preferiti da mettere in gioco, ovvero 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Sarà possibile procedere con la propria giocata in ricevitoria, online o anche attraverso la propria app gratuita per i dispositivi mobili.

Le categorie di vincita sono in tutto 12 e queste danno la possibilità di potersi accaparrare di un bel gruzzoletto. L’estrazione andrà in scena alle ore 20.00, minuto più, minuto meno. Ricordiamo che anche in caso di vincita, dal prossimo concorso il jackpot resterà comunque milionario partendo però dalla “base” di 10 milioni di euro. Tra le novità del concorso, infine, ricordiamo che il tetto massimo passerà da 90 a 120 milioni di euro.



