EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 25 giugno (conc 25/2021)

Eurojackpot chiude oggi il suo mese di giugno con i nuovi numeri vincenti di questo venerdì e dà appuntamento direttamente al 2 luglio 2021! Prima però non può mancare la doverosa verifica dei numeri estratti e che per qualcuno potrebbero rappresentare un vero e proprio cambiamento radicale. Si tratta di sette cifre in totale che vanno a caratterizzare il fatidico “5+2” il cui premio finale è sempre milionario. Perché, allora, farselo sfuggire? Per controllare prontamente se la Dea Bendata è stata generosa in questo finale di mese, basta scorrere appena sotto a questa pagina e verificare la combinazione estratta. Quindi non resta altro che prendere il proprio scontrino o ricevuta di gioco e confrontare le cifre presenti. Se corrispondono tutte o in parte a quelle estratte è arrivato il momento di dare il via ai festeggiamenti!

Vi ricordiamo inoltre che per essere certi di aver vinto un eventuale premio in palio con Eurojackpot è possibile procedere ad una controverifica nelle seguenti modalità: tramite SisalTV o attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot che sarà possibile scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi mobili. In alternativa, il sito dell’Agenzia Dogane e dei Monopoli o direttamente il sito ufficiale del gioco Eurojackpot dove troverete anche le quote distribuite tra i vari Paesi concorrenti. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 25 GIUGNO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

30 – 4 – 22 – 47 – 17

EURONUMERI

1- 8

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

CHE SOPRESA CI REGALERÀ L’ESTRAZIONE DELL’EUROJACKPOT

Come ogni venerdì Eurojackpot non fa attendere i suoi concorrenti appassionati e torna puntualissimo alle ore 20.00 in punto con una nuova estrazione che potrebbe contemplare il tanto ambito “5+2”. In 18 Paesi d’Europa sfideranno la Dea Bendata sperando di poter essere travolti da una ondata di soldi in palio con il primo premio. Le regole le conosciamo già ma vale sempre la pena dare una rispolverata come ogni settimana, non prima ovviamente di aver ricordato i premi assegnati nel corso del passato appuntamento. I dati sono puntualmente forniti da Agipronews che ci informa delle maggiori vincite intercettate e dei Paesi più fortunati. Ancora niente da fare per il premio legato al “5+2”. Il jackpot milionario, dunque, continua a crescere sempre di più fino all’appuntamento odierno, quando si presenterà ai suoi numerosi concorrenti sotto forma di 47 milioni di euro che contribuiranno più che mai a far gola.

Tuttavia non sono mancati gli altri premi degni di nota, come ad esempio le cinque vincite con “5+1” che hanno fatto guadagnare 416.379,80 euro a testa. Tre di queste vincite sono state realizzate in Germania, le altre due rispettivamente in Slovacchia e Polonia. Tra le altre vincite anche sei “5+0” da 122.464 euro a testa. E l’Italia? La vincita più alta è stata realizzata con il “4+2” da 5.831 euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA?

Il “5+2” rappresenta l’obiettivo settimanale dei numerosi concorrenti che si avvicinano ad Eurojackpot anche se vincere non è affatto semplice. Intanto vi rammentiamo che per giocare occorrerà mettere in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Le categorie di vincita sono ben 12 e permettono di vincere dal premio maggiore sempre milionario con il “5+2” al premio di consolazione di circa 10 euro con il “2+1”.

La giocata potrà essere eseguita sia in ricevitoria, completando quindi la classica schedina ma anche online o mobile attraverso l’app Eurojackpot. Come funziona? Grazie all’app pensata per tablet e smartphone è possibile creare una schedina scegliendo i propri numeri preferiti o affidandoti al caso con la modalità “Shake” o tramite giocata casuale. Quindi occorrerà inviare la giocata al vicino punto vendita che provvederà a convalidarla. Dall’app è anche possibile controllare l’esito finale e archiviare le proprie giocate.



