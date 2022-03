Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 25 marzo 2022 (conc 12/2022)

EUROJACKPOT, NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI: RIPARTE LA CACCIA AL “5+2”

Sta per tornare un nuovo attesissimo appuntamento con la fortuna, in occasione del concorso Eurojackpot di questo venerdì 25 marzo 2022. A partire dalle ore 20.00 circa prenderà il via l’estrazione dei numeri fortunati al termine della quale scopriremo se ci sarà davvero un nuovo milionario tra i 18 differenti Paesi d’Europa che partecipano all’estrazione. Prima di scoprire quali sono le novità legate al gioco, non ci resta che dare uno sguardo all’ultimo concorso Eurojackpot dello scorso 18 marzo, il quale si è rivelato estremamente fortunato.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 18 marzo 2022 (conc 11/2022)

Due i Paesi d’Europa protagonisti indiscussi nell’ultimo concorso Eurojackpot: Norvegia e Finlandia. Durante la serata, infatti, sono stati messi a segno due ricchissimi “5+2” del valore di 45 milioni di euro ciascuno centrati grazie all’ultima combinazione estratta. A festeggiare sono stati anche i due fortunati giocatori che hanno indovinato il “5+1” portandosi a casa, a testa, poco più di 2 milioni di euro, rispettivamente nella fortunatissima Germania ed Estonia. In vista del prossimo concorso, dunque, il jackpot ripartirà da 10 milioni di euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 11 marzo 2022 (conc 10/2022)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 25 MARZO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, LE NOVITA’ E COME SI GIOCA

Eurojackpot si rinnova: a partire da oggi 25 marzo, infatti, riparte la nuova formula del gioco che prevede la crescita del tetto massimo del jackpot in palio. Si passa così da 10 milioni a 120 milioni di euro. Restano sempre 18 i Paesi d’Europa ad aderire al gioco milionario e a partire dalla prossima settimana, ritroveremo l’estrazione anche di martedì (e non solo di venerdì) per un doppio appuntamento imperdibile con la Dea Bendata.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 4 marzo 2022 (conc 9/2022)

La modalità di gioco cambia solo in minima parte e resta sempre molto semplice: basta mettere in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 12 (anziché 10) al costo di 2 euro. Le categorie di vincita sono in tutto 12, dalla più alta con il “5+2” alla più bassa con il “2+1”. Si può giocare non solo in ricevitoria ma anche online e tramite l’app ufficiale di Eurojackpot. La fortuna, dunque, raddoppia! Ad oggi, come ricorda Agipronews, Eurojackpot ha distribuito nei Paesi europei aderenti 118 Jackpot milionari, di cui 3 hanno visto protagonista l’Italia che, al momento, si classifica settima nel ranking europeo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA