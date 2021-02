Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 26 febbraio (conc 8/2021)

Si torna a giocare a Eurojackpot in questa chiusura di settimana, in occasione del nuovo appuntamento in programma oggi, venerdì 26 febbraio 2021. La fortuna è pronta a fermarsi in Italia o tirerà dritta verso uno dei restanti Paesi d’Europa che ogni settimana partecipano all’appassionante concorso? In attesa della nuova estrazione di oggi, intanto, Agipronews ci tiene aggiornati come sempre sull’andamento della precedente estrazione. Come è andato il concorso di venerdì 19 febbraio? Niente di fatto per tutti coloro che erano in attesa di poter incassare la vincita massima grazie al “5+2”: l’assenza di un concorrente vincitore porta così a far salire il jackpot a quota 34 milioni di euro in vista dell’estrazione di oggi.

Cinque fortunatissimi giocatori hanno centrato il ricco “5+1” e vinto 414 mila euro a testa all’Eurojackpot ma tra loro non vi è alcun italiano in quanto la Dea Bendata si è limitata a baciare solo la Germania, la Danimarca e l’Olanda. Nel nostro Paese però si è potuto festeggiare grazie ad un “5+0” da 121 mila euro la schedina vincente è stata giocata presso la tabaccheria Mazzi di via Roma 3 a Mortara (PV).

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 26 FEBBRAIO 2021

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

A poche ore dalla nuova estrazione all’insegna del concorso Eurojackpot, l’attenzione cade inevitabilmente su una domanda fatidica: quali sono le regole per poter tentare la fortuna ed accaparrarsi il jackpot milionario messo in palio grazie al “5+2”? Domanda più che lecita e che interessa chiaramente più di un aspirante concorrente alle prime armi. Ecco le risposte che state cercando per poter tentare la sorte e sperare di poter chiudere in bellezza il mese di febbraio. Il jackpot in palio è più che mai interessante dal momento che da diverse settimane manca una vincita con “5+2”. In palio per questo venerdì ben 34 milioni di euro!

Per giocare basta mettere in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. E’ possibile farlo sia in ricevitoria, nel modo più classico, oppure online previo conto gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. In alternativa è sempre disponibile l’app ufficiale Eurojackpot che si può scaricare sia su dispositivi iOS che Android e dalla quale poter giocare direttamente online presso il proprio conto gioco oppure inviare la giocata al Punto di Vendita più vicino.



