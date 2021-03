EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 26 marzo (conc 12/2021)

Da pochi minuti sono stati resi noti i nuovi numeri vincenti del concorso Eurojackpot di oggi, venerdì 26 marzo 2021. Adesso non resta che procedere con la doverosa verifica che potrebbe portare qualche fortunato concorrente ad iniziare i festeggiamenti durante l’esordio del nuovo weekend. Cosa occorre fare per capire se si è stata travolti dalla generosità della Dea Bendata? E’ molto semplice: basterà confrontare la combinazione estratta e che troverete in questa pagina con la serie di numeri messi in gioco sulla vostra schedina. In caso di “5+2” sarà per voi una serata davvero fortunata! Ad ogni modo sarà possibile procedere ad ulteriori verifiche nei modi a seguire.

Collegandosi a SisalTV oppure attraverso l’app del gioco sarà possibile conoscere la nuova combinazione da poco estratta. In alternativa saranno visionabili direttamente i canali ufficiali, quindi i siti di Eurojackpot e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che proporranno in serata anche le quote precise distribuite per ogni categoria di vincita ed il Paese destinatario del premio. A questo punto non vi resta che dotarvi di pazienza e incrociare le dita! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 26 MARZO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

41 – 44 – 7 – 38 – 50

EURONUMERI

8 – 1

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, VERSO NUOVO CONCORSO

Nuovo venerdì e nuovo giro con il concorso Eurojackpot che mette d’accordo tutta l’Europa. Anche stasera, 26 marzo, si rinnova l’appuntamento con la fortuna che promette di poter mettere a segno il fatidico e ricchissimo “5+2”. Alle ore 20.00 in punto partirà l’estrazione che potrebbe rappresentare per qualche fortunato concorrente l’inizio della sua nuova vita, ovviamente solo nel caso in cui riuscisse a mettere le mani sull’ambito e ricco primo premio. Ma prima di scoprire quali sono le regole per poter subito partecipare, scopriamo quali sono stati i risultati relativi alla passata estrazione della scorsa settimana grazie ai dati forniti dal portale Agipronews.

Anche lo scorso venerdì la Dea Bendata è passata ben lontana dai concorrenti del Eurojackpot che si sono cimentati nella nuova giocata settimanale: nessuno è riuscito nell’impresa di centrare il ricco “5+2” anche se a far festa dopo l’estrazione sono stati ben 11 appassionati che hanno centrato il “5+1” portandosi a casa 175.465,50 euro a testa: nessuna delle vincite, però, è stata realizzata in Italia. Nel corso della serata sono stati realizzati anche otto premi con “5+2” del valore di 85.152 euro a testa. La prima vincita più alta in Italia è stato un unico “4+2” da quasi 6 mila euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

Si torna a giocare ed a sperare di vincere con il gioco Eurojackpot nel suo appuntamento fisso del venerdì sera. In palio in occasione dell’estrazione di oggi 26 marzo ci sono ben 23 milioni di euro, jackpot in crescita dopo l’assenza del “5+2” nel precedente appuntamento. Ma come si più sperare di vincere il ricco tesoretto messo in palio? Scopriamolo subito a seguire. Intanto giocare a Eurojackpot è estremamente semplice: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Le categorie di vincita sono in tutto 12 e si vince anche con il “2+1”.

In merito al jackpot in palio con Eurojackpotricordiamo che è sempre milionario anche in caso di vincita nel precedente concorso: in quel caso la ripartenza è di ben 10 milioni di euro con un montepremi destinato a crescere velocemente ad ogni estrazione. La giocata potrà compiersi non solo in ricevitoria ma anche online e in mobile grazie all’app ufficiale del gioco Sisal. In questo caso, oltre a creare la propria schedina di gioco si potrà procedere all’invio della giocata presso il punto di vendita più vicino e alla verifica del gioco inquadrando il QR riportato sulla ricevuta.



