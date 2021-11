Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 26 novembre 2021 (conc 47/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: NUOVA CORSA AL “5+2”!

Ultima occasione del mese per giocare ad Eurojackpot, quella di oggi 26 novembre 2021. Poco dopo le ore 20.00, infatti, i concorrenti dei 18 Paesi d’Europa potranno riunirsi alla scoperta dei nuovi numeri vincenti che potrebbero portare a far intercettare il ricco “5+2” in palio anche per questa settimana. Prima di imbattersi nelle fatidiche cifre fortunate, però, andiamo alla scoperta dei dati relativi all’ultimo concorso e resi noti dal portale Agipronews.

Niente “5+2” nel precedente concorso con Eurojackpot che ha portato così a far crescere sempre di più il jackpot a disposizione in occasione dell’estrazione odierna, il quale raggiungerà quota 31 milioni di euro. A festeggiare dopo l’ultima estrazione sono i cinque giocatori che intercettando il “5+1” si sono portati a casa la somma di 381.298,10 euro a testa. Le vincite sono state distribuite in gran parte in Germania (ben quattro) ed una in Repubblica Ceca. Nel corso della serata sono stati realizzati anche sette “5+0” da 96.125,50 euro ciascuno.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 26 NOVEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: COME SI GIOCA, LE REGOLE

Continua a crescere il jackpot di Eurojackpot in vista della nuova estrazione di oggi 26 novembre, e con esso anche la voglia di giocare e tentare la fortuna. Per i concorrenti che si avvicinano anche questa sera al gioco che intrattiene l’intera Europa, è l’occasione per riuscire a intercettare il primo premio in grado di poter realmente cambiare la loro vita in modo interessante. Occorre però prima tenere bene in mente quali sono le regole da seguire.

Per iniziare a giocare è molto semplice: basta recarsi in ricevitoria o avviare la giocata online (premio conto di gioco su uno dei siti autorizzati) e completare la propria schedina inserendo almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a puntata. E’ possibile giocare anche sfruttando le potenzialità dell’app ufficiale di Eurojackpot. Dallo scorso 18 ottobre, inoltre, è disponibile anche presso la propria ricevitoria di fiducia la nuova scheda SuperEnalotto – Eurojackpot con cui puoi provare a vincere due Jackpot milionari! Basta scegliere la combinazione fortunata e marcare l’apposito quadratino sul secondo pannello per convalidare una combinazione casuale di Eurojackpot a soli 2 euro in più. In questo modo si tenterà doppiamente la fortuna sperando di poter essere baciati dalla Dea Bendata. In bocca al lupo!

