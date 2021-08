EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 27 agosto (conc 34/2021)

La caccia ai numeri vincenti del nuovo Eurojackpot è giunta al capolinea. La combinazione fortunata, infatti, è stata appena estratta ed è pronta per la fase più delicata di tutto il giorno, ovvero quella legata alla verifica. Siete pronti a scoprire se potrete fare invidia a tutta Europa con il vostro ricco premio? Per riuscirci dovrete chiaramente essere in grado di centrare l’intera combinazione rappresentata dal “5+2” e che troverete scorrendo appena in fondo a questa pagina.

Se però rientrate nella categoria dei super pignoli e desiderate avere la certezza assoluta dei numeri vincenti estratti, allora vi forniamo alcune ulteriori dritte su come procedere in sicurezza secondo i canali più accreditati. In questo caso potrete farlo attraverso SisalTV oppure tramite app e sito ufficiali di Eurojackpot. In alternativa, sul portale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli poco dopo l’estrazione saranno visibili anche le quote distribuite nel corso della serata. L’Italia riuscirà ad imporsi in questa ultima estrazione di agosto? Non ci resta che dotarci di massima attenzione e pazienza e procedere alla verifica! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 27 AGOSTO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

42 – 22 – 19 – 20 – 25

EURONUMERI

6 – 4

I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: IL JACKPOT TORNA A CRESCERE

Si torna a sperare nel “5+2” nel gioco di Eurojackpot, di ritorno questa sera, a partire dalle ore 20.00, con una nuova estrazione settimanale che andrà a radunare i concorrenti dei 18 paesi d’Europa coinvolti. Ad accrescere la curiosità in vista del prossimo appuntamento non sarà solo l’estrazione conclusiva del mese di agosto quanto piuttosto il jackpot in palio che torna a crescere vertiginosamente passando da 10 milioni della passata settimana a 23 milioni del concorso odierno.

Questo è stato reso possibile per via dell’assenza di vincite con “5+2” lo scorso venerdì all’Eurojackpot. Ad ogni modo non sono comunque mancati i festeggiamenti, come evidenzia il portale Agipronews che svela i Paesi maggiormente fortunati. In quattro giocatori hanno intercettato il “5+1” fruttando a ciascuno di loro un premio del valore di 468.374 euro. Le interessanti vincite sono state realizzate in Finlandia (ben due), Danimarca e nell’onnipresente Germania. La serata si è rivelata molto fortunata anche per via di ben sette “5+0” da 94.461,90 euro ciascuno. L’Italia però ha potuto sorridere solo a partire dal “4+2” (uno solo) da 7600 euro.

EUROJACKPOT, COME SI GIOCA: REGOLE E DRITTE

La particolarità del gioco Eurojackpot consiste nel jackpot che anche nel caso di vincita ripartirà sempre da un premio milionario, esattamente da 10 milioni di euro. Questa è la regola che più piace ai concorrenti europei che ogni settimana, nella prima serata del venerdì, attendono con trepidazione la nuova combinazione vincente. Ma cosa occorre fare per giocare attivamente?

Le regole in tal senso sono molto semplici e chiare: è sufficiente mettere in gioco sulla propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. A questo punto il passaggio successivo sarà quello di attendere le ore 20.00 del venerdì con la combinazione vincente dell’Eurojackpot. Utile, ad ogni modo, essere dotati da una buona dose di fortuna. Per procedere alla giocata potrete scegliere la classica ricevitoria sotto casa oppure online previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati. Quante probabilità ci sono di centrare il “5+2”? Solo 1 su 95.344.200, ma non fatevi abbattere: la Dea Bendata potrebbe giungere a farvi visita in qualunque momento!

