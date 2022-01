Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 28 gennaio 2022 (conc 4/2022)

EUROJACKPOT, OGGI LA NUOVA ESTRAZIONE: CENTRATI DUE “5+2”!

Si rinnova nella prima serata di oggi, venerdì 28 gennaio, l’appuntamento con Eurojackpot, il gioco che apre al fine settimana riunendo i concorrenti dei 18 Pesi d’Europa. Si tratta di uno dei concorsi più attesi della settimana per via dell’importante jackpot messo a disposizione e che proprio stasera riparte dalla base di 10 milioni di euro. Dopo diverse settimane di attesa, infatti, lo scorso venerdì sono stati centrati ben due “5+2”, purtroppo nessuno in Italia.

E’ come sempre il portare Agipronews.it a svelarci i maggiori dettagli sulle precedenti vincite messe a segno nell’ultimo concorso Eurojackpot. Come anticipato, sono state due le super vincita ognuna da 24 milioni di euro, realizzate rispettivamente in Germania, ormai immancabile ed in Lituania. A festeggiare nel corso della serata sono stati però anche sette altri fortunatissimi concorrenti che hanno centrato il “5+1” ottenendo un premio a testa di 334,8 mila euro. In merito ai Paese vincitori, in questo caso segnaliamo Danimarca (2), Svezia (2), Ungheria (2) e Olanda. Alla luce del risultato della passata settimana, dunque, il jackpot oggi riparte da 10 milioni di euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 28 GENNAIO 2022

Si riaccendono i riflettori sul nuovo concorso Eurojackpot in programma per oggi, venerdì 28 gennaio 2022. E con esso ritorna anche la corsa al “5+2”, con un premio ricchissimo nei casi in cui dovesse essere intercettata l’intera ricca vincita. Come sempre però, il gioco settimanale ha in serbo altre molteplici ed interessanti vincite che potrebbero fare la felicità di numerosi concorrenti. Sono infatti 12 le categorie, ciascuna con un premio, dal “5+2” al “2+1”, ed in palio sempre un jackpot europeo comunque milionario, anche nel caso in cui dovesse essere intercettato nel precedente concorso.

Giocare a Eurojackpot è davvero molto semplice poiché occorre semplicemente mettere in schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Ogni giocata può avvenire in ricevitoria oppure online, ma anche tramite l’app ufficiale del gioco, per non smettere di tentare la fortuna neppure in mobilità. La fortuna potrebbe giungere poco dopo le ore 20.00, quando saranno estratti i sette numeri vincenti del nuovo concorso: in bocca al lupo!

