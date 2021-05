Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 28 maggio (conc 21/2021)

EUROJACKPOT, VERSO LA NUOVA ESTRAZIONE: ATTESA PER IL CONCORSO DI OGGI

Nuova estrazione Eurojackpot nella prima serata di oggi, venerdì 28 maggio 2021. Come da tradizione si rinnova l’appuntamento con il concorso del gioco che raduna i concorrenti europei a caccia del fatidico “5+2”. Quella di oggi sarà l’ultima occasione del mese per tentare la fortuna ma prima di scoprire i nuovi numeri vincenti che saranno svelati solo poco dopo le ore 20.00, non ci resta che procedere con una rispolverata dei risultati registrati nel precedente concorso. Ancora una volta il “5+2” si è fatto desiderare contribuendo così a far innalzare ulteriormente il jackpot che in vista dell’estrazione di oggi raggiunge quota 90 milioni di euro. Nell’ultima estrazione dello scorso venerdì in sei concorrenti hanno potuto dare il via ai grandi festeggiamenti in quanto sono riusciti a centrare il “5+1” del valore di 510.740,60 euro a testa. In merito alle vincite, due sono state realizzate in Finlandia, una in Germania, una Spagna e poi una in Ungheria ed una in Polonia.

Nel corso della serata sono stati centrati anche otto “5+0” da 135.196,00 euro ciascuno. E l’Italia? Ancora una volta occorrerà scendere fino alla categoria di vincita “4+1” per poter vedere gioire i primi giocatori nostrani. In questo caso si sono portati a casa la vincita di 220 euro a testa.

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: LE REGOLE DEL GIOCO

Il jackpot continua ad essere sempre più interessante anche in vista della nuova estrazione di oggi 28 maggio di Eurojackpot. In palio per coloro che intercetteranno il “5+2” ci saranno ben 90 milioni di euro rappresentando un vero e proprio jackpot da record. Ecco allora che saranno numerosi coloro che attendono solo di conquistarlo e di iniziare a festeggiare grazie al ricchissimo bottino che ha raggiunto ormai un valore stratosferico. Non ci resta che scoprire chi riuscirà ad conquistare il colpo grosso dopo i 44 jackpot conquistati dalla Germania ed i 18 messi a segno dalla Finlandia. Per riuscirci non ci resta che dare una rispolverata alle regole base che ci permettono di giocare e sfidare la Dea Bendata. L’obiettivo resta ovviamente quello di individuare la combinazione “5+2”. Per partecipare alla nuova estrazione occorrerà mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata. Dodici in tutto le categorie di vincita (fino al 2+1). Per giocare ci si potrà non solo rivolgere presso le tradizionali ricevitorie ma anche online attraverso il proprio conto di gioco o via app ufficiale per dispositivi mobili.

