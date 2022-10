Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 28 ottobre (conc 73/2022)

I numeri vincenti di Eurojackpot sono disponibili, freschi di estrazione. Dunque, aprite le danze e procedete con la verifica delle vostre giocate nella speranza che siano tra quelle fortunate di oggi, venerdì 28 ottobre 2022. A tal proposito, vogliamo darvi dei suggerimenti utili per controllare le vostre schedine. Sul sito ufficiale del gioco è disponibile un form: basta inserire il numero di concorso, l’anno e il codice della giocata per capire se è vincente o meno.

Inoltre, è disponibile pure l’app ufficiale di Eurojackpot, con la quale di fatto potete procedere sia con le giocate che con le verifiche. Peraltro, con l’app ufficiale Eurojackpot verificare l’esito della vostra giocata è ancor più semplice, perché è sufficiente inquadrare il QR Code sulla vostra ricevuta di gioco e scoprite subito se avete vinto (e in tal caso anche per quale categoria) o meno. Dunque, lasciamo la parola ai numeri vincenti di Eurojackpot di oggi! (agg. di Silvana Palazzo)

COMBINAZIONE VINCENTE

4 – 5 – 21 – 30 – 43

EURONUMERI

5 – 11

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, OGGI NUOVA ESTRAZIONE SUPER MILIONARIA

È arrivato a 104 milioni di euro il montepremi di Eurojackpot, che torna oggi, venerdì 28 ottobre 2022, con una nuova estrazione dei numeri vincenti. La caccia si fa sempre più intrigante, ma d’altra parte la posta in palio fa sempre gola, perché parliamo di un gioco con un jackpot di partenza di 10 milioni di euro che cresce poi concorso dopo concorso se nessuno indovina la combinazione fortunata. Così è volato al livello odierno, ma potrebbe essere proprio uno di voi a fermare la corsa di Eurojackpot, a patto di indovinare tutti i numeri vincenti.

Attenzione però: con Eurojackpot ci sono 12 categorie di vincita, quindi le strade per la vittoria sono diverse e possono riservarvi delle belle sorprese. Basti pensare a quanto accaduto martedì, in occasione della precedente estrazione. Sono stati assegnati, infatti, 671.718 premi, per un totale di 10.693.527 euro vinti. A “pesare” sulle vincite complessive i tre 5+1, realizzati da altrettanti giocatori che di fatto per un solo Euronumero hanno fallito l’assalto al montepremi di Eurojackpot.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Ognuno di loro, però, ci avrà pensato davvero poco, consapevole infatti di aver raggiunto comunque un traguardo straordinario. Con i 5+1, infatti, martedì sono stati vinti grazie ad Eurojackpot ben 1.678.180 euro, quindi 559.393,40 euro a fortunato. Non possono certo lamentarsi i cinque che hanno centrato il 5+0, visto che hanno vinto 189.283,10 euro ciascuno. Sono 35 invece le giocate fortunate per il 4+2, che per ognuno di loro vale un premio di 4.460,20 euro. Ma le categorie di vincita sono 12, come vi abbiamo ricordato, quindi le quote sono di fatto un discorso complesso e per questo intrigante, da non sottovalutare.

Quel che conta è partecipare all’estrazione di Eurojackpot. Come? Bisogna compilare la schedina inserendo una o più combinazioni. Potete scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12, ma in alternativa si può richiedere una combinazione casuale per lasciare del tutto alla fortuna il proprio destino. Potete convalidare la vostra schedina in Ricevitoria, su uno dei siti abilitati o sull’App Eurojackpot. Il costo non cambia, quindi potete scegliere l’opzione che preferite.











