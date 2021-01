EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 29 gennaio (conc 4/2021)

L’estrazione di Eurojackpot per questo venerdì 29 gennaio 2021 è ormai giunta al termine ed i nuovi numeri vincenti sono a disposizione per la necessaria e immancabile verifica. Come sarà andato l’ultimo appuntamento del mese? Per scoprirlo sarà necessario scorrere appena più in basso a questa pagina e dare subito uno sguardo all’intera combinazione emersa dopo l’estrazione delle ore 20.00. L’obiettivo rappresentato dal “5+2” è stato centrato oppure occorrerà rimandare l’appuntamento con la fortuna ai prossimi sette giorni? Da non perdere ovviamente di vista anche le altre categorie di vincita immediatamente successive al “5+2” e che potrebbero contemplare comunque delle piacevoli cifre.

Ormai è tardi per pensare ai numeri che si sarebbero potuti giocare: con la fine dell’estrazione non resta altro da fare che procedere con la verifica che può avvenire, come sempre, attraverso altri canali ufficiali indicati direttamente sul portale di Eurojackpot e che vi riportiamo a seguire. Oltre alla tradizionale ricevitoria, la nuova combinazione del gioco Sisal più amato dagli europei può essere controllata ance tramite SisalTv o accedendo ai siti di Eurojackpot e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Qui saranno disponibili in breve tempo anche le quote relative all’ultimo concorso. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 29 GENNAIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

30 – 16 – 36 – 43 – 33

EURONUMERI

4 – 8

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTESA PER IL NUOVO CONCORSO

Torna questa sera, con l’ultimo appuntamento del mese, il nuovo concorso Eurojackpot, il gioco Sisal del venerdì che raduna come di consueto i concorrenti di 18 Paesi Europei pronti a cimentarsi alle prese di una combinazione che, se centrata, potrebbe davvero cambiare la vita al fortunatissimo appassionato. Il gioco negli ultimi due concorsi ha portato a due vincite milionarie non indifferenti. Se, infatti, nel concorso di due settimane fa il “5+2” aveva fatto guadagnare ben 90 milioni d euro in Germania, lo scorso venerdì è stata la volta della Svezia, che ha festeggiato con un “5+2” del valore di oltre 13 milioni. Nell’ultima estrazione di venerdì 22 gennaio sono stati realizzati anche sei “5+0” che hanno portato ad un premio di 116 mila euro a testa. A festeggiare sono stati quattro concorrenti tedeschi, uno danese e uno finlandese.

E l’Italia? Nell’ultimo concorso Eurojackpot i primi concorrenti nostrani che sono riusciti a intercettare la vincita più alta sono stati i tre che grazie al “4+1” si sono portati a casa una vincita di 336,50 euro. A scendere, altri 24 hanno intercettato il “4+0” pari a 148 euro. E così via via fino all’ultima categoria di vincita, quella rappresentata dal “2+1” che ha destinato a 7467 italiani un premio di consolazione di 9,80 euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Eurojackpot potrebbe chiudere in bellezza un primo mese dell’anno particolarmente fortunato sul piano delle vincite. Oggi 29 gennaio il jackpot messo in palio riparte per la seconda volta consecutiva da 10 milioni di euro. Una somma che, in caso di nuova vittoria con “5+2” potrà certamente contribuire a cambiare radicalmente la vita del concorrente fortunato che riuscirà a mettere a segno l’intera combinazione. Ma come tentare la sorte e sperare di essere baciati dalla Dea Bendata? Le modalità di gioco sono sempre le medesime: almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 in schedina al costo di 2 euro a giocata potrebbero portare ad una svolta decisiva. Come abbiamo visto sono in tutto 12 le categorie di vincita, quindi numerose anche le possibilità di portarsi a casa un bel gruzzoletto. A Eurojackpot sarà possibile giocare in ricevitoria oppure online se titolari di un conto di gioco presso un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale. Anche questo gioco Sisal prevede l’uso di un’app dedicata disponibile per dispositivi iOS o Android.

© RIPRODUZIONE RISERVATA