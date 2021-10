Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 29 ottobre 2021 (conc 43/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: RIPARTE LA CORSA AL “5+2”, ITALIA PROTAGONISTA?

Ultima opportunità del mese per sperare nella nuova estrazione fortunata di Eurojackpot. In questo venerdì 29 ottobre, infatti, andrà in scena un concorso nuovo di zecca che andrà a radunare i concorrenti dei 18 Paesi d’Europa tra cui anche l’Italia. Prima di dare una rispolverata alle regole principali che caratterizzano il gioco del venerdì sera, non possiamo non dare uno sguardo alle ultime interessanti vincite messe a segno.

In questo finale di mese, non manca la fortuna almeno nel concorso Eurojackpot che anche nella passata settimana è tornato protagonista in grande stile con un jackpot che ripartiva dalla base ma che è stato prontamente intercettato. E’ quanto reso noto da Agipronews: a differenza delle precedenti vincite, a festeggiare questa volta ci ha pensato la Svezia, con un “5+2” del valore di 10,7 milioni di euro. Due “5+1” sono stati invece realizzai in Danimarca ed in Italia: i fortunati concorrenti si sono portati a casa, a testa, la somma di 910.793,50 euro! In merito al concorrente che ha giocato dal nostro Paese, la vincita è stata realizzata attraverso una giocata online eseguita da un punto vendita a distanza autorizzato. Serata fortunata per il nostro Paese: tra i 6 concorrenti che hanno centrato il “5+0” da 107.152 euro, uno è di Crispiano, Taranto.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 29 OTTOBRE 2021

COME SI GIOCA ALL’EUROJACKPOT?

Per la seconda settimana consecutiva, Eurojackpot riparte stasera dal jackpot base di “appena” 10 milioni di euro. Questo dopo aver centrato nel precedente appuntamento la maxi vincita con “5+2”. Per riuscire ad attirare la Dea Bendata dalla propria parte, i concorrenti avranno solo una cosa da fare: mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a puntata. Potranno decidere di farlo giocando in ricevitoria oppure online, previo conto di gioco precedentemente aperto su uno dei siti autorizzati.

Eurojackpot mette a disposizione varie categorie di vincite: la più interessante e ricca resta quella con “5+2”, ma sono così numerose (ben 12!) da risultare molto interessanti anche quelle immediatamente dopo. Il concorso da ben 9 anni continua ad appassionare milioni di concorrenti da tutta Europa, radunando ogni settimana un numero sempre più alto di appassionati. Ricordiamo che il “5+2” può arrivare fino a 90 milioni di euro! Dallo scorso 18 ottobre, inoltre, è disponibile la nuova scheda Superenalotto – Eurojackpot con la quale provare a vincere due Jackpot milionari. Perchè, dunque, non tentare subito la fortuna?

