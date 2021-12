EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 3 dicembre (conc 48/2021)

Se siete in attesa di conoscere i nuovi numeri vincenti del concorso Eurojackpot di oggi, venerdì 3 dicembre 2021, è il momento di prendere tra le mani la propria ricevuta di gioco e dedicare qualche minuto di totale concentrazione alla delicata fase di controllo. La verifica, a questo punto, può avere ufficialmente inizio! Poco dopo le ore 20.00, infatti, è comparsa la combinazione fortunata che porterà in migliaia di concorrenti da tutta Europa a sperare nella generosità della Dea Bendata che continua a farsi desiderare.

Oltre a trovare le fatidiche sette cifre in queste nostre pagine web e che potrebbero rappresentare il ricco “5+2” ci sarebbero anche altre modalità attraverso le quali potersi sincerare della mancata vincita o, nei casi più fortunati, del premio che andrete ad incassare. Tra le alternative vi consigliamo ad esempio SisalTv così come il sito ufficiale e l’app di Eurojackpot. Infine non dimenticate di consultare il sempre affidabile portale dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli per spazzare via ogni dubbio. Buona fortuna! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 3 DICEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

2 – 5 – 23 – 13 – 15

EURONUMERI

8 – 6

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: TORNA LA CACCIA AL “5+2”!

Riparte l’appuntamento all’insegna della fortuna, nell’ultimo mese dell’anno, in compagnia di Eurojackpot, il concorso che raduna i concorrenti provenienti da 18 Paesi d’Europa. Alle ore 20.00 circa conosceremo i nuovi numeri vincenti di questo venerdì 3 dicembre i quali per qualcuno potrebbero davvero rappresentare la svolta della vita. Il jackpot, infatti, sarà sempre milionario con una base di 10 milioni di euro. Nell’ultima estrazione di novembre, nessun concorrente ha intercettato il “5+2” e questo ha significato far salire ulteriormente il jackpot che in vista dell’estrazione di questa sera ha toccato quota 43 milioni di euro.

Ad ogni modo, secondo quanto reso noto dal portale Agipronews, nell’ultimo concorso dell’Eurojackpot a festeggiare sono stati quattro giocatori che centrando il “5+1” si sono portati a casa, a testa, oltre 500 mila euro. Le vincite sono state realizzate due in Finlandia, una nella sempre fortunata Germania ed una in Slovacchia. Sono stati centrati anche dieci “5+0” da 70.705 euro a testa. Quella di stasera potrebbe far crescere ulteriormente il jackpot o rivelarsi una estrazione super fortunata con la quale inaugurare il mese di dicembre?

REGOLE EUROJACKPOT: ECCO COME SI GIOCA

Mentre il jackpot di Eurojackpot continua a crescere toccando vette sempre più interessanti, in molti concorrenti potrebbero domandarsi in che modo sarà possibile tentare la sorte e partecipare al concorso a premi del venerdì sera. L’occasione appare certamente ghiotta, dunque, ecco il modo per poter iniziare subito a giocare. Sarà possibile mettere in gioco i propri numeri preferiti sia online, via app ufficiale o come da tradizione nella propria ricevitoria preferita.

Per compilare la scheda che potrebbe garantire un “5+2” plurimilionario, il segreto è scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a puntata. Dallo scorso 29 novembre, inoltre, sono arrivate le nuove giocate speciali di Eurojackpot che permettono di vincere un jackpot da 10 a 90 milioni di euro. Il costo è sempre di 2 euro e permettono di mettere in gioco una combinazione casuale e prendere parte all’estrazione del venerdì. Per iniziare a giocare è sufficiente chiedere subito in ricevitoria le nuove giocate speciali che permettono di portarsi a casa un ricco premio grazie ad una delle 12 categorie di vincite disponibili.

