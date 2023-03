Eurojackpot: estrazione numeri vincenti di oggi 3 marzo/ Il concorso 18 del 2023

EUROJACKPOT: COME FUNZIONA

Anche oggi, come ogni venerdì, è quasi arrivata l’ora di scoprire i numeri vincenti del diciottesimo concorso dell’Eurojackpot! Il gioco, che raccoglie attorno a sé ben 18 paesi europei, mette ogni settimana in palio un montepremi che varia costantemente e che parte da un minimo di 10 milioni euro, fino ad un massimo di 120 milioni. Per questo venerdì 3 marzo il montepremi massimo ammonta a 20 milioni, lontani dal massimo, ma comunque in grado di cambiare la vita a qualcuno!

L’eurojackpot è promosso, come moltissimi altri gioco, dal consorzio Sisal, ma rappresenta anche uno dei pochi giochi che vengono svolti in paesi differenti dall’Italia. Per vincere l’ambitissimo montepremi basterà indovinare i 5 numeri principali, compresi tra l’1 e il 50, e i 2 “euronumeri”, selezionabili tra l’1 e il 12. Il costo complessivo per la singola scommessa è di 2 euro, ma nulla impedisce, ovviamente, di piazzare più scommesse per massimizzare le proprie possibilità di vincita nell’eurojackpot. Il montepremi spetta a chi riesce ad indovinare tutti e 7 i numeri, ma dei premi verranno assegnati anche a chi ne indovina solamente una parte (tra cui il minimo è pari alla vincita del 2+1).

QUOTE DELL’ULTIMO EUROJACKPOT

L’Eurojackpot, lo ricordiamo, è un concorso a premi che consiste in due estrazioni settimanali, fatte il martedì e il venerdì. L’ultima estrazione, dunque, è stata fatta il 28 febbraio, in cui il montepremi massimo consisteva in 10 milioni di euro. Complessivamente, martedì, sono stati assegnati 386.363 premi in tutta Europa, con un totale economico di 6.088.095 euro.

Complessivamente, però, nell’ultime estrazione dell’Eurojackpot, che ha visto uscire i numeri 6, 20, 27, 38, 49, e i due euronumeri 3 e 9, non è stato assegnato nessun premio da 5+2. Un singolo giocatore si è portato a casa 954.587,70 euro, indovinando 5+1 numeri. 2 giocatori, invece, hanno indovinato solamente i 5 numeri principali, consistenti in 269.171,50 euro l’uno. Ben 37 giocatori, invece, hanno indovinato la combinazione 4+2, pari a 2.399,90 euro vinti da ognuno di loro. Il premio minimo dell’Eurojackpot, invece, pari a 2+1, è stato vinto martedì 28 febbraio da 238.370 giocatori (che hanno vinto 9,40 euro a testa).

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, 3 MARZO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)











