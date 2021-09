Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 3 settembre 2021 (conc 35/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: IL JACKPOT CONTINUA A CRESCERE

Il mese di settembre è pronto ad introdurre per la prima volta Eurojackpot, il gioco Sisal che riunisce i giocatori di ben 18 paesi d’Europa in attesa dell’estrazione dei numeri vincenti che avverrà questa sera, puntuale, appena dopo le ore 20.00. Il concorso del venerdì che anticipa il fine settimana, come sempre concentra la sua attenzione soprattutto sul ricco jackpot che torna a crescere sempre di più diventando decisamente interessante. Questo dipende da quanto accaduto nell’ultimo appuntamento che ha chiuso il mese di agosto ma che non ha portato ad alcuna vincita con il “5+2”.

In assenza di concorrenti capaci di intercettare l’intera combinazione del concorso Eurojackpot, inevitabilmente il jackpot in occasione dell’estrazione di oggi 3 settembre è destinata a salire al punto da raggiungere quota 35 milioni di euro. Tuttavia, come rammenta il portale Agipronews, in seguito all’ultima estrazione in due concorrenti hanno potuto far festa grazie al “5+1” del valore di oltre 999 mila euro a testa! I due maxi premi sono stati realizzati rispettivamente in Finlandia e nell’immancabile Germania. Tra le altre vincite sono state centrate anche cinque “5+0” da 141 mila euro a testa mentre in Italia la vincita più alta è stata realizzata con il “4+2”, intercettato da due concorrenti nostrani e che si sono portati a casa il premio da 4700 euro a testa.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 3 SETTEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, COME SI GIOCA? TUTTE LE INFO UTILI

Il gioco Eurojackpot, settimana dopo settimana avvicina un numero sempre maggiore di concorrenti. A fare gola è soprattutto il maxi premio a disposizione nei casi in cui dovesse essere intercettato il “5+2”. Anche nel caso più fortunato, il jackpot riparte la settimana seguente sempre da una somma di 10 milioni di euro per poi aumentare in assenza vi vincite importanti e crescere rapidamente. Di seguito però scopriamo in che modo sarà possibile convincere la Dea Bendata a distribuire la ricca vincita settimanale in palio.

Le regole di Eurojackpot sono le medesime dal suo esordio e facilmente applicabili. Basta mettere sulla propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. La giocata potrà compiersi sia presso la ricevitoria di fiducia oppure online – previa apertura di un conto di gioco su uno dei siti autorizzati – o in alternativa attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot. Vincere il premio massimo in palio è l’ambizione dei concorrenti da tutta Europa ma le probabilità sono davvero minime. Solo per farvi un’idea, la probabilità di accaparrarsi l’intera combinazione e centrare quindi il “5+2” è pari solo a 1 su 95.344.200. La Dea Bendata tuttavia potrebbe come sempre regalare un colpo di scena, quindi non lasciatevi intimorire!

