Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 30 aprile (conc 17/2021)

Ancora un appuntamento in compagnia della fortuna con il concorso Eurojackpot di oggi 30 aprile. Il gioco Sisal del venerdì torna per questa ultima tappa del mese e chiama nuovamente all’appello i 18 Paesi europei aderenti, tra cui anche l’Italia. Quella odierna potrebbe finalmente rivelarsi un concorso fortunato per i nostri giocatori? Lo sapremo solo pochi minuti dopo le ore 20.00 ma nel frattempo procediamo con la tradizionale tappa tra i risultati della precedente estrazione grazie ai dati forniti dal portale Agipronews: ancora niente da fare per coloro che sperano di poter centrare il “5+2” milionario. Questo ha contribuito a far lievitare sempre di più il jackpot in vista del prossimo concorso facendolo salire a quota 34 milioni di euro. A festeggiare dopo l’ultima estrazione sono stati però ben sei concorrenti che hanno centrato i “5+1” e che portano a casa 339.622,90 euro a testa: le vincite realizzate sono state centrate due in Germania, due in Danimarca e poi in Lituania e Norvegia.

Nel coso della passata settimana all’Eurojackpot sono stati centrati anche sette “5+0” da 102.743,00 euro ciascuno. Rispetto all’Italia, le maggiori vincite registrate sono state quelle grazie al “4+1” con il quale in 25 si sono portati a casa la vincita di 244,60 euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 30 APRILE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Il jackpot in occasione del nuovo concorso Eurojackpot di oggi dunque riparte da una cifra estremamente interessante dal momento che da alcune settimane non viene centrato il ricco “5+2” che come sappiamo sarà sempre milionario anche in caso di vincita. In tal caso, infatti, nel concorso successivo si riparte da 10 milioni di euro. Ma come procedere alla giocata del venerdì sera? Le regole sono sempre le medesime e ovviamente molto semplici. Ai concorrenti è richiesto di mettere in gioco una combinazione formata da almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina.

Numerose le possibilità di portarsi a casa un premio all’Eurojackpot anche se minore, grazie alle 12 categorie di vincita. Per incrementare ulteriormente le possibilità di aumentare il bottino finale si può partecipare ad Eurojackpot anche giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti. Il gioco offre anche la possibilità di abbonarsi a più concorsi soprattutto se si ha a disposizione una combinazione preferita. In che modo? Naturalmente presso le tradizionali ricevitorie oppure online se titolari di un conto di gioco presso uno dei punti di vendita a distanza abilitati ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale.

