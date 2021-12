Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 31 dicembre 2021 (conc 52/2021)

Ultimo dell’anno col botto grazie a Eurojackpot? Per molti andrà esattamente così oggi, venerdì 31 dicembre. È prevista, infatti, la tradizionale estrazione dei numeri vincenti del venerdì, che non è stata posticipata per via delle festività. Anzi, la dea bendata è pronta a fare la sua parte con delle vincite importanti. In palio ci sono 10 milioni di euro, questo vuol dire che qualcuno la settimana scorsa ha centrato la vincita più ambita. Infatti, in Germania è stato centrato un 5+2 da ben 12 milioni di euro.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 24 dicembre 2021 (conc 51/2021)

All’Italia non è andata così bene, ma non è andata neppure male, considerando che c’è stato un 5+0 da poco meno di 30mila euro: per la precisione sono stati vinti 29.789,30 euro. Non può lamentarsi neppure colui o colei che ha centrato il 4+2, visto che ha portato a casa 4.108,80 euro. Un bottino inferiore rispetto agli altri che vi abbiamo riportato, ma che in questi tempi così complicati può fare senza dubbio comodo. Il bello di Eurojackpot, però, è che offre premi con ben 12 categorie di vincita!

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 17 dicembre (conc 50/2021)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI FINE ANNO: COME SI GIOCA

L’estrazione di Eurojackpot della Vigilia di Natale è stata particolarmente fortunata, può esserlo però anche quella dell’ultimo dell’anno, in grado di regalare belle soddisfazioni per Capodanno. Sarebbe davvero un bel modo di cominciare il nuovo anno, vero? I propositi del resto non mancano mai, quel che spesso serve è una “spinta” economica per realizzarli. L’auspicio è che arrivi stasera con il nuovo appuntamento con Eurojackpot, il primo gioco a Jackpot a cui partecipano ben 18 Paesi europei e con un primo premio sempre milionario.

EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 10 dicembre (conc 49/2021)

Come si gioca? La modalità è semplice: bisogna scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. Si può vincere centrando appunto 12 categorie di vincita, dal 5+2 al 2+1. Ma soprattutto si può giocare in ricevitoria e online, quindi se non avete voglia o modo di uscire per effettuare la vostra giocata a Eurojackpot, non dovete temere di saltare il concorso odierno, perché appunto potete giocare anche online, purché siate titolari di un conto gioco.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 31 DICEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© RIPRODUZIONE RISERVATA