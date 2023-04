EUROJACKPOT NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 31 marzo (conc. 26/2023)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: I NUMERI VINCENTI

Eccoci arrivati all’appuntamento, come ogni martedì e venerdì, con i numeri vincenti dell’Eurojackpot. Quali saranno i numeri fortunati in questo concorso numero 26 del 2023? Ricordiamo che l’estrazione dei numeri fortunati avviene a Helsinki, in Finlandia. Dopo che le urne hanno dato il loro esito, bisognerà solamente controllare la propria schedina per capire se si rientra o meno tra i fortunati vincitori.

Controllare la schedina è facile: si può fare in ricevitoria, direttamente passando il foglio della giocata al tabaccaio di fiducia, che controllerà se il codice sia di una schedina vincente o meno. Inoltre sul sito ufficiale di Eurojackpot si possono controllare i numeri per capire se avete vinto e scoprire anche l’ammontare dell’eventuale premio. Servirà solamente inserire il numero di concorso Eurojackpot, l’anno e il codice della vostra giocata.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT, VINTI 73 MILIONI

Il montepremi di Eurojackpot dello scorso concorso era di 73 milioni di euro e un fortunatissimo è riuscito a portare a casa l’incredibile somma nella giornata di martedì 28 marzo 2023. Il fortunato che ha indovinato i punti 5+2 ha portato a casa ben 73.860.867,70 €: una maxi cifra che è difficile anche immaginare. Quali saranno invece i numeri fortunati di oggi, 31 marzo? Quale sarà la combinazione di numeri vincenti? Regalerà un altro 5+2, che può valere il maxi Jackpot, oppure no?

Come abbiamo detto, in occasione del precedente concorso, quello di martedì, la Dea Bendata si è fatta vedere. Un fortunato ha portato a casa i 73 milioni con il 5+2 mentre nessuno ha centrato il 5+1. Sono stati 2 i fortunati che hanno indovinato i cinque numeri, portando a casa 399.236,60 € ciascuno. 13 i punti 4+2 per 10.131,30 € ciascuno. Nella scorsa edizione dell’Eurojackpot sono stati assegnati 447.387 premi, per un totale di 81.482.574 € vinti.

COME SI GIOCA AD EUROJACKPOT?

Come giocare ad Eurojackpot? Il concorso europeo, con estrazione che si tiene ad Helsinki ogni martedì e ogni venerdì, implica di scegliere 5 numeri compresi tra 1 e 50 e 2 Euronumeri compresi tra 1 e 12. I numeri preferiti potranno essere scelti o si potrà provare con il QuickPick in Ricevitoria, lasciando che sia il terminale a compilare la vostra schedina. Così come altri concorsi, anche Eurojackpot prevede la possibilità di mettere in gioco i propri numeri fortunati più volte. Si può infatti giocare in abbonamento, ripetendo la stessa giocata per un numero di concorsi consecutivi a tua scelta, da 2 a 10.

In ricevitoria bisognerà scegliere i propri numeri sul pannello della schedina e barrare il numero di concorsi consecutivi per cui vorreste ripetere la tua giocata, sul pannello. La giocata, se non viene effettuata presso una ricevitoria ma online, va fatta cliccando su “Gioca in abbonamento”, scegliendo il numero di concorsi consecutivi per cui ripeterla.

EUROJACKPOT: NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE DI OGGI, VENERDÌ 31 MARZO 2023

COMBINAZIONE VINCENTE

37 – 11 – 31 – 44 – 10

EURONUMERI

12 – 5

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

