EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi 4 dicembre 2020 (conc 49/2020)

I nuovi numeri di Eurojackpot sono ufficialmente stati estratti e sono pronti per essere verificati. La prima estrazione del mese di dicembre si sarà rivelata fortunata come sperato? Mentre ci avviciniamo verso quello che è ormai stato ribattezzato come un Natale all’insegna della sobrietà, stasera potrebbe essere il momento per festeggiare nuovamente in anticipo in occasione della possibile vincita con “5+2”. Come poter appurare se quella di oggi si è rivelato o meno un venerdì all’insegna della fortuna esattamente come il precedente? Appena sotto troverete subito la combinazione fortunata estratta poco dopo le ore 20.00 e che vi permetterà di farvi una prima idea. La verifica potrà essere ulteriormente confermata dalle informazioni riportate anche da Sisal TV così come dai portali ufficiali di Agenzia delle dogane e dei Monopoli e dello stesso Eurojackpot. A breve potranno essere visionate anche le rispettive quote che andranno a completare i dati sull’ultima estrazione di oggi in attesa della prossima in programma come sempre nella prima serata del venerdì quando si ripartirà da un jackpot comunque milionario! (Aggiornamento di Emanuela Longo)

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 4 DICEMBRE 2020

COMBINAZIONE VINCENTE

1 – 27 – 37 – 40 – 41

EURONUMERI

7 – 10

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ATTESA IL NUOVO CONCORSO N. 49!

E’ già tempo del nuovo concorso Eurojackpot! Come ogni venerdì anche oggi 4 dicembre si rinnova l’estrazione con il concorso amato da tutti gli europei, poichè riunisce settimanalmente ben 18 Paesi tutti intenti a intercettare il fatidico “5+2”. Di fronte ad un jackpot milionario, infatti, nessuno può tirarsi mai indietro. Il mese di novembre si è chiuso sotto il miglior auspicio portando alla ricca vincita messa in palio, questa volta in Svezia, dove nel concorso dello scorso venerdì è stato centrato il fatidico “5+2” da 11.237.997 euro! Si tratta, come spiega Agipronews, del secondo “5+2” consecutivo dopo quello che è stato realizzato in Germania due settimane fa. Nel passato appuntamento la serata si è rivelata particolarmente fortunata dal momento che è stato intercettato anche un altrettanto ricco “5+1” del valore di 1.786.388,30 euro, questa volta in Finlandia. Per l’Italia la prima vincita degna di nota è stata pari a 5.530,60, realizzata da un solo concorrente grazie al “4+2”, mentre in 12 hanno indovinato il “4+1” portandosi a casa 317 euro. Questa sera il Jackpot ripartirà da 10 milioni di euro, come da regolamento.

EUROJACKPOT: COME SI GIOCA, IN RICEVITORIA E ONLINE

A proposito di regolamento, come è possibile partecipare al concorso Sisal Eurojackpot e sperare di poter festeggiare in modo più sereno, seppur con la massima cautela, il Natale in arrivo? Le regole sono sempre le medesime e continuano ad essere anche molto semplici: basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a schedina. Con Eurojackpot ci sono ben 12 categorie di vincita, che vanno dal 5+2 al 2+1 (quest’ultime mette in palio un mero premio di consolazione). Indovinando l’intera combinazione si accede di diritto al jackpot milionario europeo che, anche in caso di vittoria nel precedente concorso, riparte come questa sera sempre da 10 milioni di euro! Per giocare sarà possibile farlo sia in ricevitoria ma anche online, attraverso il proprio conto di gioco aperto in un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale, oppure attraverso l’app dalla quale sarà anche possibile verificare l’eventuale vincita finale. I principianti potranno provare a giocare a Eurojackpot attraverso la “prova del gioco” presente sul sito ufficiale, nella quale poter prendere confidenza con la schedina.

