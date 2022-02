Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 4 febbraio 2022 (conc 5/2022)

EUROJACKPOT, OGGI LA NUOVA ESTRAZIONE: A CACCIA DEL “5+2”!

Con il concorso numero 5, Eurojackpot inaugura oggi 4 febbraio il secondo mese del 2022. Torna ufficialmente la corsa al “5+2” che raduna come da tradizione tutti i concorrenti dei 18 Paesi d’Europa appassionati dello speciale gioco del venerdì sera. Sette numeri vincenti potrebbero cambiare la vita di una o più persone ma prima di scoprire in che modo ciò sarà possibile, diamo uno sguardo a quanto accaduto sette giorni fa, nel corso dell’ultima estrazione.

L’ultimo concorso di gennaio si è rivelato estremamente fortunato per un concorrente della Slovenia che è riuscito a centrare l’intera combinazione e grazie al “5+2” ha messo a segno una vincita di 11,1 milioni di euro! In seguito all’ultima estrazione, hanno festeggiato anche i due giocatori che hanno intercettato il “5+1” altrettanto ricco e pari a quasi un milione di euro, esattamente 918.059,80 euro. I due fortunati si trovano entrambi in Germania. In occasione del nuovo concorso di oggi 4 febbraio, il jackpot in palio riparte dal “minimo”, ovvero 10 milioni di euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 4 FEBBRAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ECCO COME GIOCARE AD EUROJACKPOT

Da due settimane Eurojackpot è riuscito a far intercettare alcune ricche vincite grazie al suo “5+2”. Per la seconda settimana consecutiva il jackpot riparte dal valore base di 10 milioni di euro, ma ricordiamo che è possibile vincere anche centrando una delle categorie di vincita immediatamente successiva a quella maggiore. Sono infatti 12 le categorie che danno la possibilità a tutti di poter sfidare la Dea Bendata e portarsi a casa un bel gruzzoletto.

Ma come si gioca al concorso Eurojackpot e quali sono le possibilità di vincere? Intanto ricordiamo che ogni giocata può essere eseguita sia in ricevitoria che online, anche tramite app ufficiale. Ogni puntata in entrambi i casi ha un costo di 2 euro. Occorre poi attendere le 20.00 per conoscere i nuovi numeri vincenti della serata. Oltre al jackpot milionario europeo, segnaliamo le altre categorie di vincita che vanno dal “5+1” da oltre 500 mila euro al “2+1” di circa 8 euro.



