Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 4 giugno (conc 22/2021)

EUROJACKPOT, VERSO LA NUOVA ESTRAZIONE: ATTESA PER IL CONCORSO DI OGGI

Il gioco Eurojackpot si prepara a tornare in questa apertura di nuovo mese e dopo una chiusura di maggio indimenticabile. Nella prima serata di oggi, venerdì 4 giugno 2021, ritornano le emozioni che accomunano i numerosi concorrenti europei in attesa di poter intercettare un nuovo e ricco “5+2”. Quella odierna, dunque, sarà la prima estrazione del mese e l’emozione riparte dopo una settimana all’insegna di quanto accaduto nel precedente concorso. Prima di scoprire i numeri vincenti di oggi che saranno svelati solo in prima serata, dopo le 20.00, andiamo a rispolverare quanto accaduto nel precedente appuntamento dello scorso venerdì, quando finalmente è stato intercettato il premio maggiore messo in palio. Come rivela l’aggiornato portale Agipronews, a far festa è stata la Germania dove è stato centrato il ricco primo premio messo in palio da Eurojackpot. Un cittadino tedesco, intercettando il “5+2” si è portato a casa il premio di ben 90 milioni di euro! Ma i festeggiamenti sono proseguiti in quanto sempre in Germania sono stati realizzati anche tre dei “5+1” del valore di 2.724.741,30 euro ciascuno. Altri due sono stati centrati in Danimarca e Repubblica Ceca.

Bel risultato però anche in Italia dove finalmente si è riusciti a conquistare un premio di primo livello. Uno dei dodici “5+0” in palio del valore di 105.992,40 euro è stato centrato a Este, in provincia di Padova, nel punto vendita Sisal Players di via Padana Inferiore 13F. In occasione del nuovo concorso Eurojackpot, dunque, il montepremi ripartirà da 10 milioni di euro.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

Nonostante sia stato centrato il “5+2” nel precedente concorso, questa sera si riparte con un jackpot comunque milionario. E’ proprio questo uno dei principi del gioco Eurojackpot che raduna ben 18 paesi europei pronti a scoprire alle 20.00 in punto la nuova combinazione fortunata. Per giocare basta mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro. E’ possibile sia completare la propria schedina in ricevitoria che giocare online anche attraverso l’app ufficiale del gioco. Eurojackpot compie 9 anni di storia durante i quali l’Italia ha vinto oltre 236 milioni di euro. Ad oggi il gioco del venerdì sera ha distribuito 99 jackpot milionari e l’Italia è fiera di aver raggiunto la sesta posizione per numero di jackpot distribuiti conseguendo per ben 3 volte la vittoria tanto ambita. Il concorso di stasera potrebbe aumentare i fortunati concorrenti in grado di intercettare l’ambito “5+2”? La Germania, ad ogni modo, resta il Paese europeo ad aver collezionato il maggior numero di vittorie (44 prima dell’ultima della passata settimana) mentre Lituania, Lettonia, Islanda ed Estonia al momento non hanno ancora potuto gioire per la massima vittoria.

