Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 4 marzo 2022 (conc 9/2022)

EUROJACKPOT, NUOVA ESTRAZIONE DI OGGI: CACCIA AL “5+2”

Ritorna nella prima serata di oggi, venerdì 4 marzo, l’appuntamento con il gioco Eurojackpot che promette di regalare nuove emozioni con le sue ricche vincite in palio. La lotteria settimanale che raduna i concorrenti di ben 18 Paesi d’Europa, da questo mese avrà un doppio appuntamento. Accadrà dal prossimo 29 marzo, quando oltre all’estrazione del venerdì ce ne sarà anche una al martedì sera, avendo così la possibilità di raddoppiare anche le occasioni per portarsi a casa un ricco premio.

Prima di scoprire in che modo è possibile giocare ad Eurojackpot, scopriamo cosa è accaduto esattamente sette giorni fa, in occasione della precedente estrazione. Nessun concorrente è riuscito a centrare il fatidico “5+2” portando così a far crescere ulteriormente il jackpot in vista dell’estrazione di oggi, che riparte da ben 57 milioni di euro. Tuttavia, nel precedente concorso a festeggiare sono stati i nove giocatori che centrando il “5+1” si sono portati a casa la somma di 315.645,30 euro ciascuno grazie alla combinazione vincente. A festeggiare è stato anche il nostro Paese: un fortunato concorrente di Bari, centrando il “5+0” ha ottenuto una vincita di quasi 195 mila euro! Come potersi garantire anche stasera l’occasione di un bel gruzzoletto?

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 4 MARZO 2022

EUROJACKPOT: COME GIOCARE, LE REGOLE

La Dea Bendata, come sappiamo, è imprevedibile ma questa sera potrebbe tornare a fare capolino in occasione della nuova estrazione di Eurojackpot. A partire dalle ore 20.00 l’attenzione sarà tutta concentrata sui numeri vincenti del nuovo concorso, ma nel frattempo, come possiamo completare la giocata e tentare la sorte? Il jackpot in vista della nuova serata si fa sempre più interessante, quindi perché non puntare sui propri numeri fortunati?

Sulla proprio schedina sarà sufficiente mettere in gioco 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a giocata, che potrà compiersi presso la classica ricevitoria di fiducia, online previa apertura di un conto di gioco o ancora via app ufficiale. Dodici in tutto le categorie di vincita che potrebbero consentire di entrare in possesso di un bel gruzzoletto. Ricordiamo infine che la particolarità del gioco sta proprio nel fatto di avere sempre un jackpot milionario anche nel caso in cui stasera dovesse essere intercettata l’intera combinazione. La prossima settimana ripartirebbe sempre dalla base di 10 milioni di euro!

