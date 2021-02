Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 5 febbraio (conc 5/2021)

Si torna a sperare, nella prima serata di oggi 5 febbraio, in occasione del nuovo concorso Eurojackpot. Alle ore 20.00 in punto andrà in scena una nuova estrazione del gioco che ogni venerdì tiene i concorrenti di ben 18 Paesi d’Europa con il fiato sospeso. Basta infatti incasellare sulla propria schedina un “5+2” per poter vivere una svolta mai avuta prima nella propria vita, grazie al ricchissimo montepremi. Prima di riservare tutta la nostra attenzione alla nuova estrazione di oggi, diamo uno sguardo all’ultimo concorso del passato venerdì. Ancora una volta la combinazione fortunata ha portato ad una vincita con il “5+2” del valore di 11,1 milioni di euro. La cattiva notizia è che però non è l’Italia il Paese premiato, bensì l’Ungheria.

Oltre ad essersi accaparrato il primo premio multi milionario, l’Ungheria è riuscita anche a mettere a segno quattro dei sette “5+1” ciascuno del valore di 561 mila euro. Gli altri sono stati distribuiti rispettivamente in Germania (ben due) ed in Finlandia. In vista del nuovo concorso Eurojackpot di stasera, dunque, si riparte nuovamente da un jackpot “base” del valore di 10 milioni, come ormai accade da alcune settimane. Rispetto all’andamento dell’Italia, i primi due premi nostrani sono stati intercettati grazie al “4+2” del valore di 4513 euro ciascuno.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 5 FEBBRAIO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

EURONUMERI

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME GIOCARE

Quale sorpresa potrebbe portare oggi la nuova estrazione di Eurojackpot? Il nuovo anno si è aperto nel migliore dei moti con numerosi vincitori che hanno già in cassato vincite milionarie di tutto rispetto. Anche oggi si riparte dal jackpot base da 10 milioni di euro dal momento che anche in caso di vittoria con il “5+2” nella precedente estrazione, il montepremi per la prossima sarà comunque milionario. Ogni schedina di gioco ha un costo pari a 2 euro e per giocare basterà mettere in gioco almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10. La categorie di vincita sono numerose, ben 12, fornendo così ampie possibilità di accaparrarsi anche solo un premio minore. Oltre alla giocata tradizionale in ricevitoria sarà possibile procedere anche con la giocata online se titolare di un conto di gioco di un Punto di Vendita a distanza abilitato ai Giochi Numerici a Totalizzatore Nazionale, oppure attraverso l’app di Eurojackpot che sarà disponibile per dispositivi iOS e Android, pronta per il download.

