Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 5 marzo (conc 9/2021)

Eurojackpot torna protagonista oggi, venerdì 5 marzo 2021, con una nuova estrazione. In palio ci sono 47 milioni di euro, quindi le motivazioni sicuramente non mancano per partecipare al concorso di stasera. In Italia, in particolare, c’è voglia di riscatto dopo l’ultimo concorso del mese di febbraio, quando la vincita più alta conquistata con una giocata “azzurra” è stata di 3.885,30 euro grazie al 4+2. Si può fare senza dubbio meglio e l’occasione arriva appunto oggi. Nel mirino c’è il 5+2 che vale una vincita ricchissima, pur nella consapevolezza che non è necessario indovinare tutti i numeri vincenti per diventare ricchi. Pensiamo, ad esempio, a coloro che hanno centrato il 5+1 la settimana scorsa, vincendo 1.122.869,80 euro. In questo caso sono state pure due le vincite.

Non possono lamentarsi neppure coloro che hanno centrato il 5+0 venerdì scorso all’Eurojackpot, conquistando poco meno di 100mila euro. Ma tra queste vincite non v’è neppure una giocata fortunata italiana, bisogna infatti scendere dal 4+2 in giù.

ESTRAZIONE EUROJACKPOT: COME SI GIOCA

L’appuntamento per l’estrazione di Eurojackpot è fissata alle ore 20. Come ogni venerdì, raccoglieremo i numeri vincenti appena usciranno. Così potrete procedere con la verifica e capire se avete centrato almeno una delle 12 categorie vincenti. Questo è, infatti, un gioco molto generoso, perché appunto prevede molte categorie di vincita. Si può indovinare, ad esempio, anche indovinando solo 2 numeri vincenti più un Euronumero della combinazione fortunata. Chiaramente i premi variano a seconda della categoria in cui si accede.

Peraltro, giocare è molto semplice: basta scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di due euro. Ciò è possibile sia recandosi in ricevitoria che online. In questo modo si entra in una competizione europea, perché non si chiama a caso Eurojackpot. Sono 18 i Paesi europei, infatti, che partecipano all’estrazione, con un primo premio che tra l’altro è sempre milionario. Quando viene centrato il 5+2, si riparte nel concorso successivo da 10 milioni di euro, montepremi che via via cresce fino a quando non viene conquistato.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 5 MARZO 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)



© RIPRODUZIONE RISERVATA