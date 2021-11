Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 5 novembre 2021 (conc 44/2021)

ESTRAZIONE EUROJACKPOT DI OGGI: NUOVA CACCIA AL “5+2”!

Il mese di ottobre si è chiuso in bellezza in compagnia del concorso Eurojackpot che torna nella prima serata di oggi, venerdì 5 novembre, con una nuova imperdibile estrazione. Si tratta del primo appuntamento del penultimo mese dell’anno, il quale radunerà nuovamente migliaia di concorrenti provenienti dai 18 Paesi d’Europa aderenti, Italia compresa, mettendo a disposizione un jackpot di tutto rispetto. Prima di scoprire in che modo potremo attrarre l’attenzione della Dea Bendata, non possiamo non dare uno sguardo agli ultimi risultati registrati e che hanno visto protagonista anche l’Italia.

Come rivela il portale Agipronews, questa volta è stata la Polonia a trionfare grazie al “5+2” centrato la scorsa settimana e che ripartiva dalla vincita base di 10,2 milioni di euro. Ma è anche il nostro Paese a gioire grazie ad un altrettanto ricco “5+1” da quasi 300 mila euro realizzato a Napoli, grazie ad una schedina vincente convalidata nella ricevitoria di Corso Vittorio Emanuele 79A dove il vincitore aveva messo in gioco una schedina Quick Pick. In vista del concorso di oggi, il Jackpot riparte nuovamente da 10 milioni di euro.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 5 NOVEMBRE 2021

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT, COME SI GIOCA? LE MODALITÀ

Il gioco Eurojackpot permette ogni venerdì di sognare grazie ai ricchi premi messi in palio. Sono ben 12 le categorie di vincita, anche se il premio più ambito resta come sempre il “5+2”. Come convincere la Dea Bendata a bussare alla propria porta? Questo è un segreto e tale è destinato a restare, ma noi possiamo comunque svelarvi le modalità di gioco. E’ sufficiente mettere sulla propria schedina almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a puntata. La giocata potrà avvenire online o in ricevitoria, nel metodo tradizionale.

E’ possibile anche decidere di giocare una schedina Quick Pick, modalità con cui è il terminale a scegliere casualmente la combinazione di numeri. Se avete dei dubbi potrete sempre decidere di fare una prova del gioco attraverso il portale ufficiale o scegliere di giocare ad Eurojackpot anche giocando i Sistemi Integrali e Sistemi Integrali Ridotti aumentando così le possibilità di vincita. L’appuntamento con la fortuna, anche questo venerdì è fissato poco dopo le ore 20, quando saranno svelate le cifre fortunate e la nuova combinazione.



