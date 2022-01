Eurojackpot/ Estrazione numeri vincenti di oggi 7 gennaio 2022 (conc 1/2022)

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI INIZIO ANNO: COME E’ ANDATA 7 GIORNI FA?

Il concorso Eurojackpot riparte con la prima estrazione dell’anno, quella di oggi, venerdì 7 gennaio 2022. Puntuale come sempre, poco dopo le ore 20.00 conosceremo i nuovi numeri vincenti che potrebbero cambiare non solo il nuovo anno appena iniziato ma anche la vita intera del fortunatissimo concorrente di uno dei 18 Paesi d’Europa che aderiscono al gioco. Prima di procedere con una rispolverata delle principali regole legate al gioco in sè, diamo uno sguardo agli ultimi risultati collezionati nel precedente appuntamento con la Dea Bendata.

Il finale del passato anno è stato estremamente fortunato per più di un appassionato di Eurojackpot. Basti pensare che sebbene nessun concorrente sia riuscito a centrare il ricco “5+2”, facendo così salire il jackpot a quota 24 milioni di euro in vista del primo concorso del nuovo anno, in sei giocatori hanno però centrato il “5+1” che ha fruttato loro 355.912,70 euro a testa. Le vincite sono state realizzate due in Finlandia, e poi in Danimarca, nell’immancabile Germania ed in Polonia e Norvegia. La serata ha portato anche a nove “5+0” da 83.700 euro a testa.

EUROJACKPOT, NUMERI VINCENTI ESTRAZIONE OGGI 7 GENNAIO 2022

COMBINAZIONE VINCENTE

–

EURONUMERI

–

(I numeri vincenti di Eurojackpot sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.agenziadoganemonopoli.gov.it, si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti del concorso, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

EUROJACKPOT: ECCO COME GIOCARE, LE REGOLE

Il nuovo anno si apre con un jackpot degno di nota: il fortunato concorrente che riuscirà a centrare l’intera combinazione vincente di Eurojackpot, si porterà a casa la bellezza di 24 milioni di euro! Ma come sarà possibile riuscire a fare centro? Nonostante quella odierna sarà la prima estrazione del mese, le regole del gioco sono rimaste sempre le medesime, ma vale sempre la pena rispolverarle per non arrivare impreparati all’attesissimo appuntamento settimanale con la fortuna.

Per giocare è sufficiente scegliere almeno 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 al costo di 2 euro a puntata. Sarà possibile farlo in ricevitoria, online previa apertura di un conto di gioco o anche mobile attraverso l’app ufficiale di Eurojackpot. Qualunque sia il modo scelto, occorre ricordare che ci saranno a disposizione ben 12 categorie di vincita, dal jackpot milionario con il “5+2” al premio di consolazione di circa 8 euro con il “2+1”. Nel mezzo però non mancheranno anche i premi interessanti, dal “5+1” di circa 506 mila euro al “4+2” di circa 4.200 euro.

